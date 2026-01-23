https://crimea.ria.ru/20260123/v-simferopole-montazh-kommunikatsiy-ostanovit-dvizhenie-v-tsentre-1152629101.html
В Симферополе монтаж коммуникаций остановит движение в центре
В Симферополе в период с 26 января по 9 февраля ограничат движение в центре города из-за строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в период с 26 января по 9 февраля ограничат движение в центре города из-за строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Движение планируют ограничить уже у шесть утра в понедельник, 26 января, а восстановить - в шесть утра в понедельник, 9 февраля, уточнили в пресс-службе, попросив жителей и гостей города заблаговременно планировать маршрут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год досрочно реконструировали четыре мостаВласти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорогКогда в Симферополе завершится ремонт Детского парка
Новости
