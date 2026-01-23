Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе монтаж коммуникаций остановит движение в центре
Ситуация на дорогах Крыма
В Симферополе монтаж коммуникаций остановит движение в центре
В Симферополе в период с 26 января по 9 февраля ограничат движение в центре города из-за строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в период с 26 января по 9 февраля ограничат движение в центре города из-за строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.Движение планируют ограничить уже у шесть утра в понедельник, 26 января, а восстановить - в шесть утра в понедельник, 9 февраля, уточнили в пресс-службе, попросив жителей и гостей города заблаговременно планировать маршрут.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год досрочно реконструировали четыре мостаВласти Крыма ужесточат требования к подрядчикам по ремонту дорогКогда в Симферополе завершится ремонт Детского парка
В Симферополе монтаж коммуникаций остановит движение в центре

В Симферополе на две недели ограничат движение в центре из-за монтажа коммуникаций

19:54 23.01.2026
 
© Администрация СимферополяОграничение движения в Симферополе
Ограничение движения в Симферополе
© Администрация Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе в период с 26 января по 9 февраля ограничат движение в центре города из-за строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
"В связи с проведением строительно-монтажных работ на сетях коммуникаций будет временно ограничено движение транспортных средств на участке улицы Набережная имени 60-летия СССР — от ул. Менделеева до пр. Кирова", - говорится в сообщении.
Движение планируют ограничить уже у шесть утра в понедельник, 26 января, а восстановить - в шесть утра в понедельник, 9 февраля, уточнили в пресс-службе, попросив жителей и гостей города заблаговременно планировать маршрут.
