В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе приостановлены рейсы пассажирских паромов и катеров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлены рейсы пассажирских паромов и катеров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационном маршруте. Общественный транспорт будет отправляться от площадей Нахимова и Захарова, добавили в ведомстве.Причины остановки морского транспорта не уточняются.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе остановили морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

23:12 23.01.2026 (обновлено: 23:15 23.01.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлены рейсы пассажирских паромов и катеров через бухту. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.
Для жителей и гостей города организована работа автобусов на компенсационном маршруте. Общественный транспорт будет отправляться от площадей Нахимова и Захарова, добавили в ведомстве.
Причины остановки морского транспорта не уточняются.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
