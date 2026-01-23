Рейтинг@Mail.ru
В российских школах могут сократить изучение иностранных языков - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260123/v-rossiyskikh-shkolakh-mogut-sokratit-izuchenie-inostrannykh-yazykov-1152621533.html
В российских школах могут сократить изучение иностранных языков
В российских школах могут сократить изучение иностранных языков - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В российских школах могут сократить изучение иностранных языков
Минпросвещения РФ с 1 сентября 2026 года планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-7 классах с 510 до 408 часов, сообщил РИА... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T07:44
2026-01-23T07:44
образование в россии
школа
россия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111352/41/1113524167_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_2079b14edd3df4a3841fa0b61f381d0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Минпросвещения РФ с 1 сентября 2026 года планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-7 классах с 510 до 408 часов, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.По его словам, эта мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени."В 8 и 9 классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться 3 часа в неделю", - заключил Лубков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260122/putin-prodlil-na-chetyre-goda-proekt-po-reforme-vysshego-obrazovaniya-1152619252.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111352/41/1113524167_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_2a8021a5f2bc33c55ea81aa5d6dcc154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
образование в россии, школа, россия, новости, общество
В российских школах могут сократить изучение иностранных языков

В российских школах могут сократить изучение иностранных языков с 1 сентября

07:44 23.01.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВиды Байконура
Виды Байконура - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Минпросвещения РФ с 1 сентября 2026 года планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-7 классах с 510 до 408 часов, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.
"С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7 классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов", - сказал ректор.
По его словам, эта мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени.
"В 8 и 9 классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться 3 часа в неделю", - заключил Лубков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 22:11
Путин продлил на четыре года проект по реформе высшего образования
 
Образование в РоссииШколаРоссияНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:41На Сахалине спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
08:17В Крыму на поддержку многодетных семей направят более 4 млрд
07:44В российских школах могут сократить изучение иностранных языков
07:25Россияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях
07:12ПВО ночью сбила 12 украинских беспилотников над 5 регионами
06:53Атака ВСУ на Пензу: произшло возгорание на нефтебазе
06:43Переговоры с США по Украине показали: конфликт развивается по сценарию РФ
06:18Встреча Путина и Уиткоффа: главные результаты
06:09Крым ожидает крупных заказов для отрасли судостроения – Минпром
00:01Снегодождь и гололед: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 23 января
23:30В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
22:38Расходы Крыма на культуру и "Совет мира" – главное за день
22:11Путин продлил на четыре года проект по реформе высшего образования
22:01Польша отменяет "особый режим" для украинских беженцев
21:52Почему "Совет мира" Трампа можно считать конкурентом ООН
21:30В Севастополе упростили оформление пособий семьям с детьми
21:14В Крыму бизнес приобрел в лизинг технику и транспорт на 772 миллиона
20:50ВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – Путин
20:45Новая атака на Крым: ПВО сбила еще два беспилотника
Лента новостейМолния