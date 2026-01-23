https://crimea.ria.ru/20260123/v-rossiyskikh-shkolakh-mogut-sokratit-izuchenie-inostrannykh-yazykov-1152621533.html
В российских школах могут сократить изучение иностранных языков
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Минпросвещения РФ с 1 сентября 2026 года планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-7 классах с 510 до 408 часов, сообщил РИА Новости ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.По его словам, эта мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени."В 8 и 9 классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться 3 часа в неделю", - заключил Лубков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
