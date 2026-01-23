Рейтинг@Mail.ru
В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов
В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов
Минпросвещения России утвердило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в педагогические вузы страны на 2026/2027 учебный год. РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Минпросвещения России утвердило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в педагогические вузы страны на 2026/2027 учебный год. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства."Утверждены минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, на 2026/27 учебный год", - говорится в сообщении.Также в Минпросвещения напомнили, что приказ разрабатывается ежегодно на следующий учебный год. Решение принимается по итогам экспертного обсуждения.В декабре прошлого года сообщалось, что минимальные баллы Единого государственного экзамена ЕГЭ для поступления в вузы в новом учебном году стали выше по истории, физике, биологии, информатике и иностранному языку. В середине ноября сообщалось, что основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы.
В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Минпросвещения России утвердило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в педагогические вузы страны на 2026/2027 учебный год. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
"Утверждены минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, на 2026/27 учебный год", - говорится в сообщении.
Так, согласно документу, по русскому языку и обществознанию необходимо будет набрать минимум 42 балла, по физике, литературе, математике и географии - 40 баллов, по истории - 38 баллов, по информатике - 45 баллов, а по иностранному языку достаточно будет - 35 баллов, по биологии и химии 39 баллов.
Также в Минпросвещения напомнили, что приказ разрабатывается ежегодно на следующий учебный год. Решение принимается по итогам экспертного обсуждения.
В декабре прошлого года сообщалось, что минимальные баллы Единого государственного экзамена ЕГЭ для поступления в вузы в новом учебном году стали выше по истории, физике, биологии, информатике и иностранному языку.
В середине ноября сообщалось, что основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы.
