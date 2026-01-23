https://crimea.ria.ru/20260123/v-rossii-utverzhdeny-minimalnye-bally-ege-dlya-pedagogicheskikh-vuzov-1152625073.html

В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов

В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов - РИА Новости Крым, 23.01.2026

В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов

Минпросвещения России утвердило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в педагогические вузы страны на 2026/2027 учебный год. РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T11:09

2026-01-23T11:09

2026-01-23T11:09

образование в россии

новости

егэ

минпросвещения рф

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146404939_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_005535fa1fc949eaf765bdbd90e84322.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Минпросвещения России утвердило минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в педагогические вузы страны на 2026/2027 учебный год. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства."Утверждены минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, на 2026/27 учебный год", - говорится в сообщении.Также в Минпросвещения напомнили, что приказ разрабатывается ежегодно на следующий учебный год. Решение принимается по итогам экспертного обсуждения.В декабре прошлого года сообщалось, что минимальные баллы Единого государственного экзамена ЕГЭ для поступления в вузы в новом учебном году стали выше по истории, физике, биологии, информатике и иностранному языку. В середине ноября сообщалось, что основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ОГЭ и ЕГЭ отменять нельзяНе перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭБольше бюджетных мест: в России расширят набор на инженеров и аграриев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, новости, егэ, минпросвещения рф, школа