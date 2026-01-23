Рейтинг@Mail.ru
В правительстве Крыма произошли кадровые изменения - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260123/v-pravitelstve-kryma-proizoshli-kadrovye-izmeneniya-1152625647.html
В правительстве Крыма произошли кадровые изменения
В правительстве Крыма произошли кадровые изменения - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В правительстве Крыма произошли кадровые изменения
Ольгу Шевцову освободили от должности министра экологии и природных ресурсов Крыма и назначили заместителем председателя Совета министров республики. Об этом... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T11:15
2026-01-23T11:24
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
крым
новости крыма
совет министров рк
сергей аксенов
государственный совет рк (госсовет)
ольга (шевцова) славгородская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141095659_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c5f776e15646dee51d4dc62dd4289d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ольгу Шевцову освободили от должности министра экологии и природных ресурсов Крыма и назначили заместителем председателя Совета министров республики. Об этом сообщили в Госсовете РК.Ранее должность зампреда занимала Светлана Маслова. Депутаты парламента поддержали проект главы Крыма Сергея Аксенова освободить ее от обязанностей.Кроме того, было принято постановление Госсовета Крыма "О проектах федеральных законов". Ольга Шевцова родилась 29 апреля 1984 года в Евпатории. Она с отличием окончила Таврический гуманитарно-экологический институт, по специальности "Экология и охрана окружающей среды". В 2014-м получила второе высшее образование по специальности "Государственное управление". С 2008 по 2012 года Шевцова работала главным специалистом – государственным инспектором в различных отделах, связанных с экологией и природоохраной. После стала начальником управления оперативного экологического контроля. В 2021 году Шевцова была назначена министром экологии и природных ресурсов Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141095659_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_361fd36e6010678c58a2bf1757ec5633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, крым, новости крыма, совет министров рк, сергей аксенов, государственный совет рк (госсовет), ольга (шевцова) славгородская
В правительстве Крыма произошли кадровые изменения

Шевцову сняли с должности министра экологии Крыма и назначили зампредом Совета министров

11:15 23.01.2026 (обновлено: 11:24 23.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание Совета министров республики Крым
Здание Совета министров республики Крым - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ольгу Шевцову освободили от должности министра экологии и природных ресурсов Крыма и назначили заместителем председателя Совета министров республики. Об этом сообщили в Госсовете РК.
"Депутаты одобрили освобождение Ольги Шевцовой от должности министра экологии и природных ресурсов Республики Крым — Главного государственного инспектора республики. Согласовано назначение Ольги Шевцовой на должность заместителя Председателя Совета министров Республики Крым", – говорится в сообщении.
Ранее должность зампреда занимала Светлана Маслова. Депутаты парламента поддержали проект главы Крыма Сергея Аксенова освободить ее от обязанностей.
Кроме того, было принято постановление Госсовета Крыма "О проектах федеральных законов".
Ольга Шевцова родилась 29 апреля 1984 года в Евпатории. Она с отличием окончила Таврический гуманитарно-экологический институт, по специальности "Экология и охрана окружающей среды". В 2014-м получила второе высшее образование по специальности "Государственное управление". С 2008 по 2012 года Шевцова работала главным специалистом – государственным инспектором в различных отделах, связанных с экологией и природоохраной. После стала начальником управления оперативного экологического контроля. В 2021 году Шевцова была назначена министром экологии и природных ресурсов Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Кадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиКрымНовости КрымаСовет министров РКСергей АксеновГосударственный совет РК (Госсовет)Ольга (Шевцова) Славгородская
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:42Киношные геи* станут факелоносцами на зимней Олимпиаде в Италии
11:31Когда газифицируют Дом культуры в симферопольской Николаевке
11:15В правительстве Крыма произошли кадровые изменения
11:13ВТБ узнал, на что чаще тратит деньги молодежь
11:09Самолет из Пхукета в Барнаул готовится к экстренной посадке в Китае
11:09В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов
10:57Авария частично обесточила Алушту и два поселка
10:50На Керченском полуострове после полудня будет громко
10:38От болот до минных полей: контрактники осваивают багги для задач СВО
10:23Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом году
10:10В Красноярске пропал второй подросток за сутки
10:02Новая магнитная буря ударила по Земле
09:52В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин
09:31Под Ростовом водителя автобуса убило прилетевшим камнем
09:18В Красноярске возбудили дело о похищении подростка
08:41На Сахалине спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
08:17В Крыму на поддержку многодетных семей направят более 4 млрд
07:44В российских школах могут сократить изучение иностранных языков
07:25Россияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях
07:12ПВО ночью сбила 12 украинских беспилотников над 5 регионами
Лента новостейМолния