https://crimea.ria.ru/20260123/v-mid-otvetili-na-slova-stubba-o-kryme--1152635910.html

В МИД ответили на слова Стубба о Крыме

В МИД ответили на слова Стубба о Крыме - РИА Новости Крым, 23.01.2026

В МИД ответили на слова Стубба о Крыме

Заявления президента Финляндии Александра Стубба, в которых он обвиняет российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в оскорбительном сравнении Крыма и... РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T17:25

2026-01-23T17:25

2026-01-23T17:25

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

крым

гренландия

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144708637_0:44:3096:1786_1920x0_80_0_0_98391a533cbd5d6f2cd59e32ca0d4706.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Заявления президента Финляндии Александра Стубба, в которых он обвиняет российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в оскорбительном сравнении Крыма и России с США и Гренландией, являются "околесицей" и оскорблением. Об этом заявилв официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На полях" форума в Давосе Стубб дал интервью, в котором заявил, что по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Гренландия для США — это то же самое, что для России Крым. Он добавил, что поэтому с Россией надо быть осторожными.В Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота на Украине, а в Гренландии никто никаких переворотов не устраивал, просто, как сказал президент США Дональд Трамп, эта территория важна для безопасности Соединенных Штатов, напомнила официальный представитель МИД РФ.В ходе ежегодной пресс-конференции, которую, видимо, имеет в виду Стубб, Сергей Лавров говорил совершенно о другом, подчеркнула Мария Захарова."Сергей Викторович вновь указал на то, что Запад окончательно запутался в собственных двойных стандартах: и Бербок, и Стубб, и Рютте, и все те, кто либо уже совершенно не понимает то, что слышит, либо нарочно упрощает и злонамеренно вводит своих слушателей в заблуждение", - резюмировала она.Ранее политолог Евгений Михайлов отмечал, что, комментируя очередные заявления из Киева о "возврате" Крыма Украине, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на самом деле отвечала не им – это был сигнал ястребам по обе стороны океана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

гренландия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, крым, гренландия, россия, новости