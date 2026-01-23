https://crimea.ria.ru/20260123/v-mid-otvetili-na-slova-stubba-o-kryme--1152635910.html
В МИД ответили на слова Стубба о Крыме
В МИД ответили на слова Стубба о Крыме - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В МИД ответили на слова Стубба о Крыме
Заявления президента Финляндии Александра Стубба, в которых он обвиняет российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в оскорбительном сравнении Крыма и... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T17:25
2026-01-23T17:25
2026-01-23T17:25
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
крым
гренландия
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144708637_0:44:3096:1786_1920x0_80_0_0_98391a533cbd5d6f2cd59e32ca0d4706.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Заявления президента Финляндии Александра Стубба, в которых он обвиняет российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в оскорбительном сравнении Крыма и России с США и Гренландией, являются "околесицей" и оскорблением. Об этом заявилв официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."На полях" форума в Давосе Стубб дал интервью, в котором заявил, что по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Гренландия для США — это то же самое, что для России Крым. Он добавил, что поэтому с Россией надо быть осторожными.В Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота на Украине, а в Гренландии никто никаких переворотов не устраивал, просто, как сказал президент США Дональд Трамп, эта территория важна для безопасности Соединенных Штатов, напомнила официальный представитель МИД РФ.В ходе ежегодной пресс-конференции, которую, видимо, имеет в виду Стубб, Сергей Лавров говорил совершенно о другом, подчеркнула Мария Захарова."Сергей Викторович вновь указал на то, что Запад окончательно запутался в собственных двойных стандартах: и Бербок, и Стубб, и Рютте, и все те, кто либо уже совершенно не понимает то, что слышит, либо нарочно упрощает и злонамеренно вводит своих слушателей в заблуждение", - резюмировала она.Ранее политолог Евгений Михайлов отмечал, что, комментируя очередные заявления из Киева о "возврате" Крыма Украине, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на самом деле отвечала не им – это был сигнал ястребам по обе стороны океана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
гренландия
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/06/1144708637_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_120281721bfc56c5a81dc8d521c71f6e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, крым, гренландия, россия, новости
В МИД ответили на слова Стубба о Крыме
Захарова назвала околесицей слова Стубба о Крыме и Гренландии
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Заявления президента Финляндии Александра Стубба, в которых он обвиняет российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в оскорбительном сравнении Крыма и России с США и Гренландией, являются "околесицей" и оскорблением. Об этом заявилв официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На полях" форума в Давосе Стубб дал интервью, в котором заявил, что по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Гренландия для США — это то же самое, что для России Крым. Он добавил, что поэтому с Россией надо быть осторожными.
"Иногда, а в последнее время — все чаще, оскорбление — это слушать Стубба и околесицу, которую он несет. Мы к ней уже даже привыкли", - прокомментировала Захарова в своем Telegram-канале.
В Крыму люди пошли на референдум после антиконституционного госпереворота на Украине, а в Гренландии никто никаких переворотов не устраивал, просто, как сказал президент США Дональд Трамп, эта территория важна для безопасности Соединенных Штатов, напомнила официальный представитель МИД РФ.
В ходе ежегодной пресс-конференции, которую, видимо, имеет в виду Стубб, Сергей Лавров говорил совершенно о другом, подчеркнула Мария Захарова.
"Сергей Викторович вновь указал на то, что Запад окончательно запутался в собственных двойных стандартах: и Бербок, и Стубб, и Рютте, и все те, кто либо уже совершенно не понимает то, что слышит, либо нарочно упрощает и злонамеренно вводит своих слушателей в заблуждение", - резюмировала она.
Ранее политолог Евгений Михайлов отмечал, что, комментируя
очередные заявления из Киева о "возврате" Крыма Украине, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на самом деле отвечала не им – это был сигнал ястребам по обе стороны океана.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.