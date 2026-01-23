Рейтинг@Mail.ru
В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин
В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин
В Крыму задержаны два россиянина, причастные к совершению в 2024-2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 23.01.2026
срочные новости крыма
крым
новости крыма
теракт
диверсия
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны два россиянина, причастные к совершению в 2024-2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.По информации силовиков, они установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, под руководством которого собирали и пересылали противнику информацию о дислокации в Крыму объектов Минобороны, критически важной инфраструктуры, передвижениях колон военной техники. Также они передавали информацию о результатах ракетных ударов ВСУ.Возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте и обучении для террористической деятельности.Решением Киевского районного суда фигурантам вынесена мера пресечения в виде ареста.
срочные новости крыма, крым, новости крыма, теракт, диверсия, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, происшествия
В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин

ФСБ: в Крыму задержаны двое мужчин за серию диверсий по указанию спецслужб Киева

09:52 23.01.2026 (обновлено: 10:11 23.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны два россиянина, причастные к совершению в 2024-2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.

"Федеральной службой безопасности России на территории Республики Крым задержаны два гражданина России, 1995 года рождения, причастные к совершению в 2024 и 2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины", - говорится в сообщении.

По информации силовиков, они установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, под руководством которого собирали и пересылали противнику информацию о дислокации в Крыму объектов Минобороны, критически важной инфраструктуры, передвижениях колон военной техники. Также они передавали информацию о результатах ракетных ударов ВСУ.

"По указанию куратора они совершили поджоги релейных шкафов "Крымской железной дороги" и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах республики Крым", - добавили в ФСБ.

Возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте и обучении для террористической деятельности.
Решением Киевского районного суда фигурантам вынесена мера пресечения в виде ареста.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Срочные новости КрымаКрымНовости КрымаТерактДиверсияУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюПроисшествия
 
Лента новостейМолния