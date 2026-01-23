https://crimea.ria.ru/20260123/v-krymu-za-seriyu-diversiy-zaderzhany-dvoe-muzhchin--1152623506.html
В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин
В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин
В Крыму задержаны два россиянина, причастные к совершению в 2024-2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T09:52
2026-01-23T09:52
2026-01-23T10:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны два россиянина, причастные к совершению в 2024-2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.По информации силовиков, они установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, под руководством которого собирали и пересылали противнику информацию о дислокации в Крыму объектов Минобороны, критически важной инфраструктуры, передвижениях колон военной техники. Также они передавали информацию о результатах ракетных ударов ВСУ.Возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте и обучении для террористической деятельности.Решением Киевского районного суда фигурантам вынесена мера пресечения в виде ареста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин
ФСБ: в Крыму задержаны двое мужчин за серию диверсий по указанию спецслужб Киева
09:52 23.01.2026 (обновлено: 10:11 23.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны два россиянина, причастные к совершению в 2024-2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Федеральной службой безопасности России на территории Республики Крым задержаны два гражданина России, 1995 года рождения, причастные к совершению в 2024 и 2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины", - говорится в сообщении.
По информации силовиков, они установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, под руководством которого собирали и пересылали противнику информацию о дислокации в Крыму объектов Минобороны, критически важной инфраструктуры, передвижениях колон военной техники. Также они передавали информацию о результатах ракетных ударов ВСУ.
"По указанию куратора они совершили поджоги релейных шкафов "Крымской железной дороги" и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах республики Крым", - добавили в ФСБ.
Возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте и обучении для террористической деятельности.
Решением Киевского районного суда фигурантам вынесена мера пресечения в виде ареста.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.