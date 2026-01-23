https://crimea.ria.ru/20260123/v-krymu-za-seriyu-diversiy-zaderzhany-dvoe-muzhchin--1152623506.html

В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин

В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин - РИА Новости Крым, 23.01.2026

В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин

В Крыму задержаны два россиянина, причастные к совершению в 2024-2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины. Об этом... РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T09:52

2026-01-23T09:52

2026-01-23T10:11

срочные новости крыма

крым

новости крыма

теракт

диверсия

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901489_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f5fba134e9c82483e82e1e8cede08078.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Крыму задержаны два россиянина, причастные к совершению в 2024-2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщает УФСБ России по Крыму и Севастополю.По информации силовиков, они установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, под руководством которого собирали и пересылали противнику информацию о дислокации в Крыму объектов Минобороны, критически важной инфраструктуры, передвижениях колон военной техники. Также они передавали информацию о результатах ракетных ударов ВСУ.Возбуждены уголовные дела по статьям о террористическом акте и обучении для террористической деятельности.Решением Киевского районного суда фигурантам вынесена мера пресечения в виде ареста.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

срочные новости крыма, крым, новости крыма, теракт, диверсия, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, происшествия