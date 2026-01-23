https://crimea.ria.ru/20260123/v-krymu-proveli-kapremont-v-787--mnogokvartirnykh-domakh-za-2025-god-1152626752.html

В Крыму провели капремонт в 787 многоквартирных домах за 2025 год

В Крыму провели капремонт в 787 многоквартирных домах за 2025 год

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за 2025 год провели капитальные работы в 787 многоквартирных домах. Общий бюджет обновлений составил порядка 5 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.По информации главы Крыма, за эти средства в 587 домах были обновлены крыши, в 65 домах отремонтировали фасады. Также заменено 239 единиц лифтового оборудования.Ранее председатель комитета Государственного совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова рассказала, что в Крыму подвели итоги регионального этапа третьего ежегодного всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами. По результатам отбора 18 домов получили статус "дом образцового содержания".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцевСколько новых ФАПов и поликлиник построили в Крыму в 2025 годуНе сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья

