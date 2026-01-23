Рейтинг@Mail.ru
В Крыму провели капремонт в 787 многоквартирных домах за 2025 год - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В Крыму провели капремонт в 787 многоквартирных домах за 2025 год
В Крыму провели капремонт в 787 многоквартирных домах за 2025 год - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В Крыму провели капремонт в 787 многоквартирных домах за 2025 год
В Крыму за 2025 год провели капитальные работы в 787 многоквартирных домах. Общий бюджет обновлений составил порядка 5 млрд рублей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за 2025 год провели капитальные работы в 787 многоквартирных домах. Общий бюджет обновлений составил порядка 5 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.По информации главы Крыма, за эти средства в 587 домах были обновлены крыши, в 65 домах отремонтировали фасады. Также заменено 239 единиц лифтового оборудования.Ранее председатель комитета Государственного совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова рассказала, что в Крыму подвели итоги регионального этапа третьего ежегодного всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами. По результатам отбора 18 домов получили статус "дом образцового содержания".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцевСколько новых ФАПов и поликлиник построили в Крыму в 2025 годуНе сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья
новости, крым, новости крыма, капремонт, капремонт многоквартирных домов, сергей аксенов, жкх, жкх крыма и севастополя
В Крыму провели капремонт в 787 многоквартирных домах за 2025 год

В Крыму на 5 млрд рублей провели капремонт в 787 МКД – Аксенов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Расчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг
Расчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму за 2025 год провели капитальные работы в 787 многоквартирных домах. Общий бюджет обновлений составил порядка 5 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.
"Работы по капитальному ремонту на общую сумму порядка 5 млрд рублей выполнены в 2025 году в 787 многоквартирных домах Крыма в рамках реализации Региональной программы капремонта общего имущества в МКД", – сказано в сообщении.
По информации главы Крыма, за эти средства в 587 домах были обновлены крыши, в 65 домах отремонтировали фасады. Также заменено 239 единиц лифтового оборудования.
"В текущем году за счет средств собственников планируется выполнить не менее 836 видов работ по капремонту многоквартирных домов. Основной объем мероприятий будет направлен на ремонт кровель – их обновят в 642 домах", – уточнил Сергей Аксенов.
Ранее председатель комитета Государственного совета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова рассказала, что в Крыму подвели итоги регионального этапа третьего ежегодного всероссийского конкурса лучших практик управления многоквартирными домами. По результатам отбора 18 домов получили статус "дом образцового содержания".
Читайте также на РИА Новости Крым:
В 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцев
Сколько новых ФАПов и поликлиник построили в Крыму в 2025 году
Не сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья
 
НовостиКрымНовости КрымаКапремонтКапремонт многоквартирных домовСергей АксеновЖКХЖКХ Крыма и Севастополя
 
