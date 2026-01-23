https://crimea.ria.ru/20260123/v-krymu-pensionerki-otdali-kureru-moshennikov-2-milliona--1152623318.html

В Крыму пенсионерки отдали курьеру мошенников 2 миллиона

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. "Ваш родственник попал в ДТП" – по этой старой и проверенной схеме мошенники украли у четверых крымских пенсионеров около двух миллионов рублей в первый месяц 2026 года. Правоохранители задержали курьера, который работал на аферистов. Об этом сообщили в республиканском МВД.Так, в полицию Симферопольского района поступили заявления от двух пожилых женщин – 86-летней и 75-летней местных жительниц. Пенсионерки рассказали, что им позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их родственники попали в ДТП. Для "решения вопроса" требовались деньги, которые нужно было передать пришедшему курьеру.Пособника дистанционных мошенников оперативно установили и задержали. Им оказался16-летний житель Симферополя, который рассказал, что в одном из мессенджеров нашел объявление о подработке курьером, рассказали правоохранители. За каждый выезд курьер получал заработок в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей.Все собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, подчеркнули в республиканском МВД.Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана россиян и похищают профили на Госуслугах под предлогом создания списков на постановку в очередь на капремонт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублейИзощренные методы: аферисты похитили у ялтинцев 123 тысячи рублейТорговля онлайн и "безопасные счета": крымчане отдали аферистам 13 млн

