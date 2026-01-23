В Крыму пенсионерки отдали курьеру мошенников 2 миллиона
Четверо пенсионеров из Крыма перевели аферистам около 2 млн рублей за месяц – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. "Ваш родственник попал в ДТП" – по этой старой и проверенной схеме мошенники украли у четверых крымских пенсионеров около двух миллионов рублей в первый месяц 2026 года. Правоохранители задержали курьера, который работал на аферистов. Об этом сообщили в республиканском МВД.
"В начале года жертвами аферистов стали четыре пенсионерки, которые, пытаясь помочь своим близким, отдали мошенникам в общей сложности около двух миллионов рублей", – сказано в сообщении.
Так, в полицию Симферопольского района поступили заявления от двух пожилых женщин – 86-летней и 75-летней местных жительниц. Пенсионерки рассказали, что им позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их родственники попали в ДТП. Для "решения вопроса" требовались деньги, которые нужно было передать пришедшему курьеру.
"Поверив мошенникам, одна пенсионерка отдала 450 тысяч рублей, вторая – 647 тысяч рублей", – уточнили в МВД.
Пособника дистанционных мошенников оперативно установили и задержали. Им оказался16-летний житель Симферополя, который рассказал, что в одном из мессенджеров нашел объявление о подработке курьером, рассказали правоохранители. За каждый выезд курьер получал заработок в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей.
"В ходе проверки полицейские установили, что юноша причастен к еще двум эпизодам обмана пожилых граждан в Кировском и Черноморском районах полуострова. В этих случаях ущерб составил 900 тысяч рублей", – добавили в сообщении.
Все собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, подчеркнули в республиканском МВД.
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана россиян и похищают профили на Госуслугах под предлогом создания списков на постановку в очередь на капремонт.
