В Крыму на пожаре спасли женщину - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В Крыму на пожаре спасли женщину
В Крыму на пожаре спасли женщину - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В Крыму на пожаре спасли женщину
Огнеборцы спасли пожилую женщину на пожаре в ялтинском поселке Гаспра. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Огнеборцы спасли пожилую женщину на пожаре в ялтинском поселке Гаспра. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Возгорание потушили.Предварительной причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования, уточнили в МЧС.Ранее в селе Лаванда под Алуштой загорелись двухэтажный деревянный дом и строительное помещение. Пожар потушили. Его общая площадь составила 90 квадратных метров.21 января стало известно, что в Рыбачьем под Алуштой потушили пожар, охвативший два жилых частных дома. Здания загорелись в субботу. Огонь охватил 400 квадратных метров, с возгоранием боролись 49 спасателей и 19 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма на пожаре погибла женщинаВ Севастополе сгорел торговый павильонМногоэтажка загорелась в Севастополе
крым, ялта, пожар, юбк, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
В Крыму на пожаре спасли женщину

В Ялте огнеборцы вытащили пожилую женщину из горящей хозпостройки

19:08 23.01.2026 (обновлено: 19:09 23.01.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Гаспре на Южном берегу Крыма на пожаре спасли пенсионерку
В Гаспре на Южном берегу Крыма на пожаре спасли пенсионерку
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Огнеборцы спасли пожилую женщину на пожаре в ялтинском поселке Гаспра. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.
"В поселке Гаспра произошел пожар в отдельно стоящей хозпостройке. Во время разведки звеном пожарно-спасательного отряда была спасена 69-летняя женщина и передана сотрудникам скорой помощи", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Возгорание потушили.
Предварительной причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования, уточнили в МЧС.
Ранее в селе Лаванда под Алуштой загорелись двухэтажный деревянный дом и строительное помещение. Пожар потушили. Его общая площадь составила 90 квадратных метров.
21 января стало известно, что в Рыбачьем под Алуштой потушили пожар, охвативший два жилых частных дома. Здания загорелись в субботу. Огонь охватил 400 квадратных метров, с возгоранием боролись 49 спасателей и 19 единиц техники.
КрымЯлтаПожарЮБКПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
