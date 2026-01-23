https://crimea.ria.ru/20260123/v-krymu-na-pozhare-spasli-zhenschinu-1152637865.html
В Крыму на пожаре спасли женщину
Огнеборцы спасли пожилую женщину на пожаре в ялтинском поселке Гаспра. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T19:08
2026-01-23T19:08
2026-01-23T19:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Огнеборцы спасли пожилую женщину на пожаре в ялтинском поселке Гаспра. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС России.Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Возгорание потушили.Предварительной причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печного оборудования, уточнили в МЧС.Ранее в селе Лаванда под Алуштой загорелись двухэтажный деревянный дом и строительное помещение. Пожар потушили. Его общая площадь составила 90 квадратных метров.21 января стало известно, что в Рыбачьем под Алуштой потушили пожар, охвативший два жилых частных дома. Здания загорелись в субботу. Огонь охватил 400 квадратных метров, с возгоранием боролись 49 спасателей и 19 единиц техники.
2026
В Ялте огнеборцы вытащили пожилую женщину из горящей хозпостройки
19:08 23.01.2026 (обновлено: 19:09 23.01.2026)