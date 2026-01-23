https://crimea.ria.ru/20260123/v-krymu-na-podderzhku-mnogodetnykh-semey-napravyat-bolee-4-mlrd-1152621674.html

В Крыму на поддержку многодетных семей направят более 4 млрд

В Крыму на поддержку многодетных семей направят более 4 млрд - РИА Новости Крым, 23.01.2026

В Крыму на поддержку многодетных семей направят более 4 млрд

Более 4 млрд рублей направят в Крыму в текущем году на поддержку многодетных семей. Об этом сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов в День многодетной... РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T08:17

2026-01-23T08:17

2026-01-23T08:17

многодетная семья

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

крым

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133148_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_66bd9f514fbed540dca94f465c9c58bf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Более 4 млрд рублей направят в Крыму в текущем году на поддержку многодетных семей. Об этом сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов в День многодетной семьи, который в этом году впервые отмечается в республике.Он также напомнил, что с 1 января начала действовать новая мера поддержки — компенсация части стоимости за обучение каждого ребенка из многодетной семьи в учреждениях среднего профессионального образования."Забота государства находит отклик у крымчан: с 2014 года число многодетных семей в республике выросло в 2,5 раза, до 38 тысяч. В них воспитываются более 128 тысяч детей", - привел статистику спикер крымского парламента.С 1 января в РФ также вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет — без каких-либо ограничений, сообщал ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России декретный отпуск начнут учитывать в страховом стажеВ Крыму изменился порядок выдачи удостоверений многодетным семьямВ России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

многодетная семья, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, общество