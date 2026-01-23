В Крыму на поддержку многодетных семей направят более 4 млрд
Власти Крыма направят на поддержку многодетным семьям более 4 млрд – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Более 4 млрд рублей направят в Крыму в текущем году на поддержку многодетных семей. Об этом сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов в День многодетной семьи, который в этом году впервые отмечается в республике.
"В 2026 году на поддержку многодетных семей в бюджете республики предусмотрено более 4 млрд рублей. Эти средства направляются на предоставление материальной помощи, бесплатных путевок в организации детского отдыха и оздоровления, различных льгот, компенсацию расходов на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и многое другое", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что с 1 января начала действовать новая мера поддержки — компенсация части стоимости за обучение каждого ребенка из многодетной семьи в учреждениях среднего профессионального образования.
"Забота государства находит отклик у крымчан: с 2014 года число многодетных семей в республике выросло в 2,5 раза, до 38 тысяч. В них воспитываются более 128 тысяч детей", - привел статистику спикер крымского парламента.
С 1 января в РФ также вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми. Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет — без каких-либо ограничений, сообщал ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
