В Крыму мужчина убил прохожего из-за внезапно вспыхнувшей неприязни

В Крыму к 10 годам колонии приговорили мужчину, убившего случайного прохожего, сообщают в прокуратуре республики. РИА Новости Крым, 23.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Крыму к 10 годам колонии приговорили мужчину, убившего случайного прохожего, сообщают в прокуратуре республики.По данным ведомства, преступление произошло в марте 2025 года. Фигурант проследил за неизвестным ему мужчиной до дома, а после избил и задушил. Спустя несколько дней злоумышленник был задержан."В марте 2025 года вышел в магазин на остановке общественного транспорта. По пути в магазин возле крайнего подъезда жилого дома, расположенного напротив дома, в котором он проживает, увидел мужчину. На фоне внезапно возникших у него неприязненных отношений к указанному мужчине, так как тот показался ему знакомым, решил проследить за ним, для того чтобы причинить ему телесные повреждения", – следует из пояснений подсудимого.Кроме того, стало известно, что ранее фигурант уже был замечен в противоправной деятельности. В 2024 году он пьяным разбросал товар в торговом павильоне, причинив предпринимателю больше 8 тысяч рублей ущерба.Теперь мужчина отправится в колонию строгого режима на 10 лет и 1 месяц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленного18-летнего юношу зарезали из-за ссоры в автобусе в ЭлектросталиЖитель Евпатории из-за ревности набросился с ножом на знакомого

