В крымском селе обезвредили две авиабомбы и снаряд

2026-01-23T14:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Две авиабомбы и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили и обезвредили в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.Всего было обнаружено три взрывоопасных предмета - две авиабомбы и артиллерийский снаряд, которые были уничтожены на специальном полигоне, уточнили в ведомстве.В крымском главке МЧС также напомнили, что в случае обнаружения опасных находок следует соблюдать правила безопасности. Прежде всего нужно быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние и предупредить окружающих об опасной находке. А после немедленно сообщить в полицию по телефону 102 и в МЧС России – по телефонам 101 или 112.Ранее сообщалось, что пиротехники в Крыму обезвредили за прошлый год свыше 1400 взрывоопасных предметов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 спасенных жизней – в МЧС России подвели итоги за год в КрымуВ Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранатуБолее 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском море
