В крымском селе обезвредили две авиабомбы и снаряд - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В крымском селе обезвредили две авиабомбы и снаряд
В крымском селе обезвредили две авиабомбы и снаряд - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В крымском селе обезвредили две авиабомбы и снаряд
Две авиабомбы и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили и обезвредили в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T14:48
2026-01-23T14:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Две авиабомбы и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили и обезвредили в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.Всего было обнаружено три взрывоопасных предмета - две авиабомбы и артиллерийский снаряд, которые были уничтожены на специальном полигоне, уточнили в ведомстве.В крымском главке МЧС также напомнили, что в случае обнаружения опасных находок следует соблюдать правила безопасности. Прежде всего нужно быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние и предупредить окружающих об опасной находке. А после немедленно сообщить в полицию по телефону 102 и в МЧС России – по телефонам 101 или 112.Ранее сообщалось, что пиротехники в Крыму обезвредили за прошлый год свыше 1400 взрывоопасных предметов.
В крымском селе обезвредили две авиабомбы и снаряд

Две авиабомбы и артиллерийский снаряд обнаружили за селом на востоке Крыма

14:48 23.01.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымОбезвреживание взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в Ленинском районе
Обезвреживание взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в Ленинском районе
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Две авиабомбы и артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили и обезвредили в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
"23 января в Ленинском районе за селом Октябрьское пиротехниками Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Всего было обнаружено три взрывоопасных предмета - две авиабомбы и артиллерийский снаряд, которые были уничтожены на специальном полигоне, уточнили в ведомстве.
В крымском главке МЧС также напомнили, что в случае обнаружения опасных находок следует соблюдать правила безопасности. Прежде всего нужно быстро и осторожно отдалиться от предмета на безопасное расстояние и предупредить окружающих об опасной находке. А после немедленно сообщить в полицию по телефону 102 и в МЧС России – по телефонам 101 или 112.
Ранее сообщалось, что пиротехники в Крыму обезвредили за прошлый год свыше 1400 взрывоопасных предметов.
