В Крымские железные дороги за год вложили 850 млн рублей – что сделали

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Комплексную модернизацию Крымских железных дорог провели в 2025 году, инвестиции в 2025 году превысили 850 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).Так, продолжилась реализация стратегически важного инфраструктурного проекта строительства двухпутных вставок на участке Владиславовка – Семь Колодезей линии Джанкой – Керчь.Также выполнена значительная часть работ в рамках реконструкции пассажирских платформ и строительства двух железнодорожных переездов. Завершение модернизации инфраструктуры позволит повысить уровень комфорта и безопасности пассажиров, а также улучшить транспортную доступность Крыма и Севастополя, подчеркнули в ведомстве.Пассажирские перевозки на КЖД в 2025 году достигли исторического максимума – более 11,3 млн человек. Грузовые перевозки вышли на пик с 2020 года – 6 млн тонн – это на 18% больше, чем в 2024 году, напомнили в Росжелдоре.Ранее сообщалось, что железные дороги в Новороссии полностью справились с поставленными задачами по развитию на 2025 год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажировПродажа билетов на поезд Минеральные Воды – Симферополь открытаПеревозчик возобновил продажу билетов на поезда в Крым

