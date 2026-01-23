В Крымские железные дороги за год вложили 850 млн рублей – что сделали
На Крымской железной дороге провели комплексную модернизацию за 850 млн рублей в 2025 году
17:35 23.01.2026 (обновлено: 17:36 23.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Комплексную модернизацию Крымских железных дорог провели в 2025 году, инвестиции в 2025 году превысили 850 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).
"Средства направлены на обновление инфраструктуры и парка подвижного состава магистрали. В частности, на капитальный ремонт путей и платформ и внедрение современных систем безопасности и диагностики", - говорится в сообщении.
Так, продолжилась реализация стратегически важного инфраструктурного проекта строительства двухпутных вставок на участке Владиславовка – Семь Колодезей линии Джанкой – Керчь.
"Укладка второго пути увеличит пропускную способность и сократит время следования поездов", – отметили в Росжелдоре.
Также выполнена значительная часть работ в рамках реконструкции пассажирских платформ и строительства двух железнодорожных переездов. Завершение модернизации инфраструктуры позволит повысить уровень комфорта и безопасности пассажиров, а также улучшить транспортную доступность Крыма и Севастополя, подчеркнули в ведомстве.
"Наша ключевая цель – обеспечение устойчивой и бесперебойной работы железнодорожного транспорта Крыма при эффективном взаимодействии с пассажирами, клиентами и нашими партнерами-перевозчиками – "Гранд Сервис Экспресс" и "Южная пригородная пассажирская компания", – заявил генеральный директор "Крымской железной дороги" Михаил Гончаров.
Пассажирские перевозки на КЖД в 2025 году достигли исторического максимума – более 11,3 млн человек. Грузовые перевозки вышли на пик с 2020 года – 6 млн тонн – это на 18% больше, чем в 2024 году, напомнили в Росжелдоре.
Ранее сообщалось, что железные дороги в Новороссии полностью справились с поставленными задачами по развитию на 2025 год.
