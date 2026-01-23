https://crimea.ria.ru/20260123/v-kremle-rasskazali-o-predstoyaschikh-trekhstoronnikh-peregovorakh-v-abu-dabi-1152630727.html
В Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби
В Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби
Тема предстоящих переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби сложная и архиважная. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T13:27
2026-01-23T13:27
2026-01-23T13:34
переговоры
россия
украина
сша
новости
оаэ
дмитрий песков
кремль
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152630851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_78db63855eedba88bf2c8089a5d3417c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Тема предстоящих переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби сложная и архиважная. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Российская рабочая группа по вопросам безопасности вылетела на переговоры в ОАЭ утром в пятницу. Она будет состоять из представителей Минобороны, ее состав пока неизвестен. При необходимости контакты состоятся в пятницу и в субботу.По словам Пескова, представители Москвы получили конкретные инструкции от президента.Москва, по его словам, считает нецелесообразным вдаваться публично в детали в рамках переговорного процесса по Украине.Песков также напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы. Он также отметил, что часть средств из замороженных в США российских активов могут направить на восстановление пострадавших там территорий.Накануне поздно вечером началась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве. В ней также приняли участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Беседа продлилась почти четыре часа.По ее итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Также в Абу-Даби встретятся руководители двухсторонней группы России и США по экономическим вопросам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260123/vstrecha-putina-i-uitkoffa-glavnye-rezultaty-1152620539.html
россия
украина
сша
оаэ
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152630851_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_afc0b74c8d20d309668b3228c92c395a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры, россия, украина, сша, новости, оаэ , дмитрий песков, кремль, политика
В Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби
Песков назвал тему переговоров России и США сложной и архиважной
13:27 23.01.2026 (обновлено: 13:34 23.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Тема предстоящих переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби сложная и архиважная. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская рабочая группа по вопросам безопасности вылетела на переговоры в ОАЭ утром в пятницу. Она будет состоять из представителей Минобороны, ее состав пока неизвестен. При необходимости контакты состоятся в пятницу и в субботу.
По словам Пескова, представители Москвы получили конкретные инструкции от президента.
"Дело в том, что работа ведется напряженная. Тема очень ответственная, архиважная и очень сложная", - цитирует Пескова РИА Новости.
Москва, по его словам, считает нецелесообразным вдаваться публично в детали в рамках переговорного процесса по Украине.
Песков также напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса
, это важное условие Москвы. Он также отметил, что часть средств из замороженных в США российских активов могут направить на восстановление пострадавших там территорий.
Накануне поздно вечером началась встреча
президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве. В ней также приняли участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Беседа продлилась почти четыре часа.
По ее итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Также в Абу-Даби встретятся руководители двухсторонней группы России и США по экономическим вопросам.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.