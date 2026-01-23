Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Тема предстоящих переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби сложная и архиважная. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Тема предстоящих переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби сложная и архиважная. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Российская рабочая группа по вопросам безопасности вылетела на переговоры в ОАЭ утром в пятницу. Она будет состоять из представителей Минобороны, ее состав пока неизвестен. При необходимости контакты состоятся в пятницу и в субботу.По словам Пескова, представители Москвы получили конкретные инструкции от президента.Москва, по его словам, считает нецелесообразным вдаваться публично в детали в рамках переговорного процесса по Украине.Песков также напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы. Он также отметил, что часть средств из замороженных в США российских активов могут направить на восстановление пострадавших там территорий.Накануне поздно вечером началась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве. В ней также приняли участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Беседа продлилась почти четыре часа.По ее итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Также в Абу-Даби встретятся руководители двухсторонней группы России и США по экономическим вопросам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби

Песков назвал тему переговоров России и США сложной и архиважной

13:27 23.01.2026 (обновлено: 13:34 23.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Московский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Тема предстоящих переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби сложная и архиважная. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российская рабочая группа по вопросам безопасности вылетела на переговоры в ОАЭ утром в пятницу. Она будет состоять из представителей Минобороны, ее состав пока неизвестен. При необходимости контакты состоятся в пятницу и в субботу.
По словам Пескова, представители Москвы получили конкретные инструкции от президента.
"Дело в том, что работа ведется напряженная. Тема очень ответственная, архиважная и очень сложная", - цитирует Пескова РИА Новости.
Москва, по его словам, считает нецелесообразным вдаваться публично в детали в рамках переговорного процесса по Украине.
Песков также напомнил, что ВСУ должны выйти из Донбасса, это важное условие Москвы. Он также отметил, что часть средств из замороженных в США российских активов могут направить на восстановление пострадавших там территорий.
Накануне поздно вечером началась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве. В ней также приняли участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Беседа продлилась почти четыре часа.
По ее итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Также в Абу-Даби встретятся руководители двухсторонней группы России и США по экономическим вопросам.
