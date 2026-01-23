Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробе - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробе
В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробе - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробе
В поселке Березовка 10-летняя девочка погибла из-за обрушившегося на нее снега. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК России по Красноярскому краю и... РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В поселке Березовка 10-летняя девочка погибла из-за обрушившегося на нее снега. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.По данным следствия, девочка играла на улице рядом с домом. Она раскапывала тоннель в сугробе. Во время игры верхняя часть снега обрушилась и перекрыла выход. Самостоятельно выбраться из западни девочка не смогла и погибла.На месте трагедии работают следователи. Проводятся все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств случившегося.Ранее сообщалось, что в Брянской области двое детей провалились под лед на реке Десна, организованы поисково-спасательные работы.
происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), красноярский край
В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробе

В Красноярском крае девочку засыпало снегом во время игры – она скончалась

12:44 23.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В поселке Березовка 10-летняя девочка погибла из-за обрушившегося на нее снега. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия, девочка играла на улице рядом с домом. Она раскапывала тоннель в сугробе. Во время игры верхняя часть снега обрушилась и перекрыла выход. Самостоятельно выбраться из западни девочка не смогла и погибла.

"Следственным отделом по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летней девочки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности)", – рассказали в СК.

На месте трагедии работают следователи. Проводятся все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств случившегося.
Ранее сообщалось, что в Брянской области двое детей провалились под лед на реке Десна, организованы поисково-спасательные работы.
Происшествия
 
Лента новостейМолния