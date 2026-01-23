https://crimea.ria.ru/20260123/v-krasnoyarskom-krae-devochka-zadokhnulas-v-sugrobe-1152628546.html
В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробе
В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробе - РИА Новости Крым, 23.01.2026
В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробе
В поселке Березовка 10-летняя девочка погибла из-за обрушившегося на нее снега. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК России по Красноярскому краю и... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T12:44
2026-01-23T12:44
2026-01-23T12:44
происшествия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152628071_0:0:1260:709_1920x0_80_0_0_f8007447fd85b633e4671af8113d117d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В поселке Березовка 10-летняя девочка погибла из-за обрушившегося на нее снега. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.По данным следствия, девочка играла на улице рядом с домом. Она раскапывала тоннель в сугробе. Во время игры верхняя часть снега обрушилась и перекрыла выход. Самостоятельно выбраться из западни девочка не смогла и погибла.На месте трагедии работают следователи. Проводятся все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств случившегося.Ранее сообщалось, что в Брянской области двое детей провалились под лед на реке Десна, организованы поисково-спасательные работы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Детские травмы снежной зимой: что важно знать и как оказать первую помощь12-летний подросток из Химок погиб от взрыва пиротехнического устройстваГибель 13-летней девочки в ДТП в Симферополе расследует прокуратура
красноярский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152628071_309:0:1260:713_1920x0_80_0_0_ead9096f950727fcda01f10ba094e0d2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), красноярский край
В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробе
В Красноярском крае девочку засыпало снегом во время игры – она скончалась