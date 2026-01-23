В Красноярске возбудили дело о похищении подростка

https://crimea.ria.ru/20260123/v-krasnoyarske-vozbudili-delo-o-pokhischenii-podrostka-1152622817.html

красноярск

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

дети

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Житель Красноярска обратился в следственные органы с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следкоме РФ.По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований, уточнили в ведомстве. Отец пропавшего мальчика также заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей. Следователи не исключают, что он попал под влияние мошенников.Прокуратура поставила расследование дела на контроль.Ранее сообщалось, что трое крымчан предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве восьми миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

