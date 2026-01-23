https://crimea.ria.ru/20260123/v-krasnoyarske-propal-vtoroy-podrostok-za-sutki-1152623893.html
В Красноярске пропал второй подросток за сутки
14-летняя школьница пропала в Красноярске в тот же день, что и похищенный 14-летний сын бизнесмена. Об этом со ссылкой на СМИ пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. 14-летняя школьница пропала в Красноярске в тот же день, что и похищенный 14-летний сын бизнесмена. Об этом со ссылкой на СМИ пишет РИА Новости. 22 января 2026 года в вечернее время 14-летний мальчик ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований. Следком РФ возбудил уголовное дело. После этого СМИ сообщили о пропаже еще одного ребенка.Отмечается, что правоохранители пока не установили связь между этими случаями.Ранее сообщалось, что трое крымчан предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве восьми миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
