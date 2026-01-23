https://crimea.ria.ru/20260123/v-abu-dabi-obsuzhdayutsya-parametry-zaversheniya-konflikta--zelenskiy-1152639392.html

В Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта – Зеленский

На трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T21:22

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147212195_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_62e5d196ee710174003789ba40fea0ec.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта, заявил Владимир Зеленский.Он добавил, что "украинские позиции четкие", "определены рамки диалога" для делегации Киева.По содержанию переговоров, по словам главы киевского режима, "сегодня пока рано делать выводы".В столице Объединенных Арабских Эмиратов в пятницу началось первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. Переговоры продлятся два дня — 23 и 24 января.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не назвал участников делегации РФ, но уточнил, что рабочая группа по вопросам безопасности получила инструкции от главы государства и вылетела в Абу-Даби утром в пятницу, она состоит из представителей Минобороны.Владимир Зеленский отправил в Абу-Даби делегацию во главе с руководителем своего офиса Кириллом Будановым*. В ее состав также вошли секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, советник кабинета Зеленского Александр Бевз, начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, первый замруководителя офиса Зеленского Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый замглавы СБУ Александр Поклад, глава главного управления разведки Олег Иващенко, замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.США на переговорах представляют спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.*внесен в России в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Только поражение": в США отреагировали на речь Зеленского в ДавосеВ Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-ДабиПереговоры с США по Украине показали: конфликт развивается по сценарию РФ

Новости

