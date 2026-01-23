Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший участник легендарной рок-группы
Умер бывший участник легендарной рок-группы
Бывший басист легендарной немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц умер на 72-м году жизни от онкологического заболевания. Об этом сообщила его жена и...
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Бывший басист легендарной немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц умер на 72-м году жизни от онкологического заболевания. Об этом сообщила его жена и дети.Фрэнсис Буххольц родился в 1954 году в Ганновере. Был бас-гитаристом группы Scorpions с 1973 по 1992 годы. Участвовал в записи самых популярных альбомов коллектива: Crazy World (1990), Love at First Sting (1984), Blackout (1982), Lovedrive (1979).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Умер бывший участник легендарной рок-группы

Экс-басист легендарной рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц умер от рака

17:48 23.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Бывший басист легендарной немецкой рок-группы Scorpions Фрэнсис Буххольц умер на 72-м году жизни от онкологического заболевания. Об этом сообщила его жена и дети.
"С глубокой скорбью и тяжелым сердцем мы сообщаем вам, что наш любимый Фрэнсис скончался вчера после борьбы с раком. Он мирно покинул этот мир, окруженный любовью", - говорится в сообщении семьи в соцсети, которое приводит РИА Новости.
Фрэнсис Буххольц родился в 1954 году в Ганновере. Был бас-гитаристом группы Scorpions с 1973 по 1992 годы. Участвовал в записи самых популярных альбомов коллектива: Crazy World (1990), Love at First Sting (1984), Blackout (1982), Lovedrive (1979).
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
