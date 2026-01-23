Рейтинг@Mail.ru
Трехсторонняя встреча в ОАЭ и задержание диверсантов в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Трехсторонняя встреча в ОАЭ и задержание диверсантов в Крыму: главное
Трехсторонняя встреча в ОАЭ и задержание диверсантов в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Трехсторонняя встреча в ОАЭ и задержание диверсантов в Крыму: главное
В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. В Красноярске мошенники похитили 14-летнего мальчика. В правительстве Крыма анонсировали... РИА Новости Крым, 23.01.2026
главное за день
крым
россия
украина
сша
политика
внешняя политика
судостроение
задержание диверсантов и шпионов в крыму
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. В Красноярске мошенники похитили 14-летнего мальчика. В правительстве Крыма анонсировали кадровые перестановки. Задержание россиян, причастных к диверсиям и терактам по указанию спецслужб Украины на территории Крыма. На крымских верфях построят гражданские суда для республики и других регионов России в рамках крупных заказов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Трехсторонние переговоры России, США и УкраиныВечером в пятницу в Абу-Даби прошел первый день трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины. Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян "выразил надежду, что эти переговоры поспособствуют ощутимым шагам для прекращения" украинского конфликта, заявили в МИД Объединенных Арабских Эмиратов.Они продлились около четырех часов и продолжатся в субботу.Похищение ребенка в КрасноярскеВ Красноярске в арендованной квартире нашли похищенного 14-летнего подростка, с ним все в порядке. Об этом сообщили в региональном главке Следкома РФ. По предварительной версии следствия, 22 января в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным человеком. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований, уточнили в ведомстве.Отец пропавшего мальчика также заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей. Следователи не исключают, что он попал под влияние мошенников.Кадровые перестановки в правительстве КрымаГосударственный совет Крыма одобрил освобождение Ольги Шевцовой от должности министра экологии и природных ресурсов Крыма и согласовал ее назначение на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Об этом сообщили в Госсовете РК.Кроме того, было принято постановление Госсовета Крыма "О проектах федеральных законов".В Крыму задержаны исполнители серии диверсийВ Крыму задержали двоих россиян, причастных к совершению в 2024-2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины, сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.По информации силовиков, они установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, под руководством которого собирали и пересылали противнику информацию о дислокации в Крыму объектов Минобороны, критически важной инфраструктуры, передвижениях колон военной техники. Также они передавали информацию о результатах ракетных ударов ВСУ.Кроме того, по указанию куратора совершили поджоги релейных шкафов Крымской железной дороги и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах.Крым ожидает крупных заказов для отрасли судостроенияНа крымских верфях построят гражданские суда для республики и других регионов России в рамках крупных заказов. Об этом рассказала замминистра промышленности и торговли РК Ирина Фролова.На днях в Министерстве промышленности и торговли Крыма сообщали, что судостроительные предприятия республики загружены более чем на 73 процента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
россия
украина
сша
главное за день, крым, россия, украина, сша, политика, внешняя политика, судостроение, задержание диверсантов и шпионов в крыму, новости, новости крыма
Трехсторонняя встреча в ОАЭ и задержание диверсантов в Крыму: главное

Трехсторонняя встреча в ОАЭ и задержание диверсантов в Крыму – главное за день

22:49 23.01.2026 (обновлено: 22:50 23.01.2026)
 
© AP Photo Altaf QadriЗакат в Абу-Даби
Закат в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo Altaf Qadri
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. В Красноярске мошенники похитили 14-летнего мальчика. В правительстве Крыма анонсировали кадровые перестановки. Задержание россиян, причастных к диверсиям и терактам по указанию спецслужб Украины на территории Крыма. На крымских верфях построят гражданские суда для республики и других регионов России в рамках крупных заказов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины

Вечером в пятницу в Абу-Даби прошел первый день трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины. Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян "выразил надежду, что эти переговоры поспособствуют ощутимым шагам для прекращения" украинского конфликта, заявили в МИД Объединенных Арабских Эмиратов.
Они продлились около четырех часов и продолжатся в субботу.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
12:59
ВСУ должны покинуть Донбасс – Кремль

Похищение ребенка в Красноярске

В Красноярске в арендованной квартире нашли похищенного 14-летнего подростка, с ним все в порядке. Об этом сообщили в региональном главке Следкома РФ. По предварительной версии следствия, 22 января в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным человеком. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований, уточнили в ведомстве.
Отец пропавшего мальчика также заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей. Следователи не исключают, что он попал под влияние мошенников.
Большая семья - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
08:17
В Крыму на поддержку многодетных семей направят более 4 млрд

Кадровые перестановки в правительстве Крыма

Государственный совет Крыма одобрил освобождение Ольги Шевцовой от должности министра экологии и природных ресурсов Крыма и согласовал ее назначение на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Об этом сообщили в Госсовете РК.
Кроме того, было принято постановление Госсовета Крыма "О проектах федеральных законов".
Дачный массив
14:38
Крымчанам для оформления участков в СНТ дали время до конца года

В Крыму задержаны исполнители серии диверсий

В Крыму задержали двоих россиян, причастных к совершению в 2024-2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины, сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
По информации силовиков, они установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, под руководством которого собирали и пересылали противнику информацию о дислокации в Крыму объектов Минобороны, критически важной инфраструктуры, передвижениях колон военной техники. Также они передавали информацию о результатах ракетных ударов ВСУ.
Кроме того, по указанию куратора совершили поджоги релейных шкафов Крымской железной дороги и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах.
Наручники на клавиатуре компьютера - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
18:45
18-летний житель Череповца "минировал" школы и больницы в Керчи по почте

Крым ожидает крупных заказов для отрасли судостроения

На крымских верфях построят гражданские суда для республики и других регионов России в рамках крупных заказов. Об этом рассказала замминистра промышленности и торговли РК Ирина Фролова.
На днях в Министерстве промышленности и торговли Крыма сообщали, что судостроительные предприятия республики загружены более чем на 73 процента.
Модель атомного ледокола проекта Лидер - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
17:16
Атомный ледокол "Лидер" достроят к 2030 году – Путин
Главное за деньКрымРоссияУкраинаСШАПолитикаВнешняя политикаСудостроениеЗадержание диверсантов и шпионов в КрымуНовостиНовости Крыма
 
