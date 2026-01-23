https://crimea.ria.ru/20260123/trekhstoronnyaya-vstrecha-v-oae-i-zaderzhanie-diversantov-v-krymu-glavnoe-1152638683.html

Трехсторонняя встреча в ОАЭ и задержание диверсантов в Крыму: главное

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. В Красноярске мошенники похитили 14-летнего мальчика. В правительстве Крыма анонсировали кадровые перестановки. Задержание россиян, причастных к диверсиям и терактам по указанию спецслужб Украины на территории Крыма. На крымских верфях построят гражданские суда для республики и других регионов России в рамках крупных заказов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Трехсторонние переговоры России, США и УкраиныВечером в пятницу в Абу-Даби прошел первый день трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины. Глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян "выразил надежду, что эти переговоры поспособствуют ощутимым шагам для прекращения" украинского конфликта, заявили в МИД Объединенных Арабских Эмиратов.Они продлились около четырех часов и продолжатся в субботу.Похищение ребенка в КрасноярскеВ Красноярске в арендованной квартире нашли похищенного 14-летнего подростка, с ним все в порядке. Об этом сообщили в региональном главке Следкома РФ. По предварительной версии следствия, 22 января в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным человеком. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований, уточнили в ведомстве.Отец пропавшего мальчика также заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей. Следователи не исключают, что он попал под влияние мошенников.Кадровые перестановки в правительстве КрымаГосударственный совет Крыма одобрил освобождение Ольги Шевцовой от должности министра экологии и природных ресурсов Крыма и согласовал ее назначение на должность заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Об этом сообщили в Госсовете РК.Кроме того, было принято постановление Госсовета Крыма "О проектах федеральных законов".В Крыму задержаны исполнители серии диверсийВ Крыму задержали двоих россиян, причастных к совершению в 2024-2025 годах серии диверсионно-террористических актов по указанию спецслужб Украины, сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.По информации силовиков, они установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, под руководством которого собирали и пересылали противнику информацию о дислокации в Крыму объектов Минобороны, критически важной инфраструктуры, передвижениях колон военной техники. Также они передавали информацию о результатах ракетных ударов ВСУ.Кроме того, по указанию куратора совершили поджоги релейных шкафов Крымской железной дороги и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах.Крым ожидает крупных заказов для отрасли судостроенияНа крымских верфях построят гражданские суда для республики и других регионов России в рамках крупных заказов. Об этом рассказала замминистра промышленности и торговли РК Ирина Фролова.На днях в Министерстве промышленности и торговли Крыма сообщали, что судостроительные предприятия республики загружены более чем на 73 процента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

