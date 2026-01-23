Рейтинг@Mail.ru
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начались - СМИ - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260123/trekhstoronnie-peregovory-v-abu-dabi-nachalis---smi-1152631557.html
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начались - СМИ
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начались - СМИ - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начались - СМИ
Переговоры с участием делегаций РФ, Украины и США в Абу-Даби уже начались, утверждает Sky News. РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T13:56
2026-01-23T13:56
переговоры
россия
сша
украина
политика
оаэ
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126741197_1483:194:3148:1130_1920x0_80_0_0_cfd909051cd8057a20ecd7eb938a75a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Переговоры с участием делегаций РФ, Украины и США в Абу-Даби уже начались, утверждает Sky News.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-ДабиЧто Россия, США и Украина могут обсуждать на встрече в Абу-ДабиПереговоры с США по Украине показали: конфликт развивается по сценарию РФ
россия
сша
украина
оаэ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126741197_1466:0:3154:1266_1920x0_80_0_0_c74107a86f9f297dc4cc9e80468d5580.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переговоры, россия, сша, украина, политика, оаэ , новости
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начались - СМИ

Переговоры с участием РФ, США и Украины в Абу-Даби уже начались - Sky News

13:56 23.01.2026
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтол переговоров
Стол переговоров - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Переговоры с участием делегаций РФ, Украины и США в Абу-Даби уже начались, утверждает Sky News.
"Мирные переговоры... в Абу-Даби уже начались... Однако мы еще не знаем, находятся ли представители России и Украины в одной комнате", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби
Что Россия, США и Украина могут обсуждать на встрече в Абу-Даби
Переговоры с США по Украине показали: конфликт развивается по сценарию РФ
 
ПереговорыРоссияСШАУкраинаПолитикаОАЭНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:50Евпатория и Сакский район частично обесточены
15:45Зачем Зеленскому выборы в Венгрии - ответ Сийярто
15:33Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровоза
15:12В Крыму пенсионерки отдали курьеру мошенников 2 миллиона
14:48В крымском селе обезвредили две авиабомбы и снаряд
14:38Крымчанам для оформления участков в СНТ дали время до конца года
14:21Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США
14:01Пропавшего в Красноярске мальчика нашли
13:56Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начались - СМИ
13:51Новости СВО: за неделю уничтожено почти 9 тысяч боевиков
13:27В Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби
13:16Выездной сервис ВТБ стал доступен на всей территории Крыма
13:06Под Алуштой горели двухэтажный деревянный дом и строительный вагончик
12:59ВСУ должны покинуть Донбасс – Кремль
12:49Армия РФ нанесла удары возмездия по предприятиям ВПК Украины
12:44В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробе
12:39Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в суд
12:33Что Россия, США и Украина могут обсуждать на встрече в Абу-Даби
12:24"Главная ценность жизни" - в Крыму отметили День многодетной семьи
12:23Армия России взяла под контроль Симиновку в Харьковской области
Лента новостейМолния