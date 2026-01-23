https://crimea.ria.ru/20260123/trekhstoronnie-peregovory-v-abu-dabi-nachalis---smi-1152631557.html

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начались - СМИ

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начались - СМИ

Переговоры с участием делегаций РФ, Украины и США в Абу-Даби уже начались, утверждает Sky News. РИА Новости Крым, 23.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Переговоры с участием делегаций РФ, Украины и США в Абу-Даби уже начались, утверждает Sky News.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны РФ во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-ДабиЧто Россия, США и Украина могут обсуждать на встрече в Абу-ДабиПереговоры с США по Украине показали: конфликт развивается по сценарию РФ

