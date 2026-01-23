https://crimea.ria.ru/20260123/trekhstoronnie-peregovory-rossii-ssha-i-ukrainy-nachalis-v-abu-dabi-1152637041.html

Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Объединенных Арабских Эмиратов.

2026-01-23T18:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Объединенных Арабских Эмиратов.Отмечается, что глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян "выразил надежду, что эти переговоры поспособствуют ощутимым шагам для прекращения" украинского конфликта.Владимир Зеленский отправил в Абу-Даби делегацию во главе с руководителем своего офиса Кириллом Будановым*. В ее состав также вошли секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, советник кабинета Зеленского Александр Бевз, начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый заместитель главы СБУ Александр Поклад, глава главного управления разведки Олег Иващенко, замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.США на переговорах представят спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.Президент России Владимир Путин провел в четверг в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.По ее итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Также в Абу-Даби встретятся руководители двухсторонней группы России и США по экономическим вопросам.* внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

