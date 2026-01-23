https://crimea.ria.ru/20260123/tolko-porazhenie-v-ssha-otreagirovali-na-rech-zelenskogo-v-davose-1152638983.html
"Только поражение": в США отреагировали на речь Зеленского в Давосе
"Только поражение": в США отреагировали на речь Зеленского в Давосе - РИА Новости Крым, 23.01.2026
"Только поражение": в США отреагировали на речь Зеленского в Давосе
Упреки Владимира Зеленского в адрес Европы за недостаточную помощь Украине никак не изменят положение сил в конфликте, Киев ждет поражение в случае отклонения... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T21:01
2026-01-23T21:01
2026-01-23T21:17
сша
украина
россия
новости сво
политика
внешняя политика
мнения
переговоры
новости
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141793107_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c10e2db2bf2e3d6a4777b7230572f655.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Упреки Владимира Зеленского в адрес Европы за недостаточную помощь Украине никак не изменят положение сил в конфликте, Киев ждет поражение в случае отклонения требований России по урегулированию. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала, комментируя речь главы киевского режима в Давосе.По его словам, на повестке дня нет вариантов окончания конфликта, который не означал был поражение Киева.Дэвис подчеркнул, что у Москвы остается мотивация и стимул для ведения переговоров, несмотря на все ранее отклоненные Киевом предложения по условиям урегулирования.Зеленский в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе обвинил страны Европы в трусости, нерешительности и неумении себя защитить. По его словам, ЕС боится атаковать российские нефтяные танкеры, конфисковывать замороженные активы РФ и вводить более жесткие санкции против Москвы.Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение Мирного соглашения по Украине может не быть – Зеленский
сша
украина
россия
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0c/1141793107_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_e9adc72a5fe787e421415e6d8fb62c15.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия, новости сво, политика, внешняя политика, мнения, переговоры, новости, европа
"Только поражение": в США отреагировали на речь Зеленского в Давосе
Жалобы Зеленского на Европу не помогут Киеву в конфликте – подполковник армии США
21:01 23.01.2026 (обновлено: 21:17 23.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Упреки Владимира Зеленского в адрес Европы за недостаточную помощь Украине никак не изменят положение сил в конфликте, Киев ждет поражение в случае отклонения требований России по урегулированию. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала, комментируя речь главы киевского режима в Давосе.
"Россия имеет все необходимые ей кадровые ресурсы. Она имеет всю необходимую ей оборонную промышленную базу. Она имеет все необходимые ей запасы, оборудование и сырье, чтобы продолжать этот конфликт бесконечно. Поэтому их превосходство в огневой мощи, превосходство в живой силе, превосходство в промышленности – все это будет продолжать подавлять противника", – цитирует Дэвиса РИА Новости.
По его словам, на повестке дня нет вариантов окончания конфликта, который не означал был поражение Киева.
Дэвис подчеркнул, что у Москвы остается мотивация и стимул для ведения переговоров, несмотря на все ранее отклоненные Киевом предложения по условиям урегулирования.
"Но, если вы не примете требования России, она будет занимать все больше территорий, а вас, в конце концов, сотрут в порошок", – обратился подполковник к главе киевского режима.
Зеленский в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе обвинил страны Европы
в трусости, нерешительности и неумении себя защитить. По его словам, ЕС боится атаковать российские нефтяные танкеры, конфисковывать замороженные активы РФ и вводить более жесткие санкции против Москвы.
Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: