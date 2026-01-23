https://crimea.ria.ru/20260123/tolko-porazhenie-v-ssha-otreagirovali-na-rech-zelenskogo-v-davose-1152638983.html

"Только поражение": в США отреагировали на речь Зеленского в Давосе

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Упреки Владимира Зеленского в адрес Европы за недостаточную помощь Украине никак не изменят положение сил в конфликте, Киев ждет поражение в случае отклонения требований России по урегулированию. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала, комментируя речь главы киевского режима в Давосе.По его словам, на повестке дня нет вариантов окончания конфликта, который не означал был поражение Киева.Дэвис подчеркнул, что у Москвы остается мотивация и стимул для ведения переговоров, несмотря на все ранее отклоненные Киевом предложения по условиям урегулирования.Зеленский в ходе выступления на полях Всемирного экономического форума в Давосе обвинил страны Европы в трусости, нерешительности и неумении себя защитить. По его словам, ЕС боится атаковать российские нефтяные танкеры, конфисковывать замороженные активы РФ и вводить более жесткие санкции против Москвы.Российская сторона не раз подчеркивала, что урегулирование на Украине должно быть долгосрочным, а этого не добиться без устранения первопричин кризиса. В частности, речь идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Также Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не позволит снова перевооружить киевский режим – Лавров Будут целями ВС России: "коалиция желающих" получила предупреждение Мирного соглашения по Украине может не быть – Зеленский

