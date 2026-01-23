Рейтинг@Mail.ru
Стал известен состав делегации США на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Стал известен состав делегации США на переговорах в Абу-Даби
Стал известен состав делегации США на переговорах в Абу-Даби
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Стал известен состав американской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.Президент России Владимир Путин провел в четверг в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.По ее итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Также в Абу-Даби встретятся руководители двухсторонней группы России и США по экономическим вопросам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и СШАТрехсторонние переговоры в Абу-Даби начались - СМИВ Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби
Стал известен состав делегации США на переговорах в Абу-Даби

17:55 23.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Стал известен состав американской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
В частности, США на переговорах представят спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
Президент России Владимир Путин провел в четверг в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
По ее итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Также в Абу-Даби встретятся руководители двухсторонней группы России и США по экономическим вопросам.
