https://crimea.ria.ru/20260123/stal-izvesten-sostav-delegatsii-ssha-na-peregovorakh-v-abu-dabi-1152636733.html

Стал известен состав делегации США на переговорах в Абу-Даби

Стал известен состав делегации США на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости Крым, 23.01.2026

Стал известен состав делегации США на переговорах в Абу-Даби

Стал известен состав американской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T17:55

2026-01-23T17:55

2026-01-23T17:55

сша

переговоры

политика

внешняя политика

россия

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/0c/1124483160_0:19:2984:1698_1920x0_80_0_0_1b86b61f86b7b53ea0f556804069ab21.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Стал известен состав американской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.Президент России Владимир Путин провел в четверг в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. С российской стороны в переговорах также принимали участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.По ее итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В нее включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Также в Абу-Даби встретятся руководители двухсторонней группы России и США по экономическим вопросам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и СШАТрехсторонние переговоры в Абу-Даби начались - СМИВ Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби

сша

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, переговоры, политика, внешняя политика, россия, украина, новости