Снегодождь и гололед: погода в Крыму на пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определятся зоной малоподвижного атмосферного фронта. Ожидается мокрый снег, дождь, туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Мокрый снег, дождь, туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2...+4.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7.В Ялте и Алуште - переменная облачность, местами дождь. Ночью будет +3...+5, днем +5...+7.В Евпатории - переменная облачность, местами дождь со снегом. Ночью будет 0...-2, днем +1...+3.В Судаке и Феодосии - переменная облачность, местами дождь. Ночью -1...+1, днем +3...+5.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В пятницу погода в Крыму будет определятся зоной малоподвижного атмосферного фронта. Ожидается мокрый снег, дождь, туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +5; днем -1…+4, на ЮБК до +7", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Мокрый снег, дождь, туман, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +2...+4.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +5...+7.
В Ялте и Алуште - переменная облачность, местами дождь. Ночью будет +3...+5, днем +5...+7.
В Евпатории - переменная облачность, местами дождь со снегом. Ночью будет 0...-2, днем +1...+3.
В Судаке и Феодосии - переменная облачность, местами дождь. Ночью -1...+1, днем +3...+5.
