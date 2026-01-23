https://crimea.ria.ru/20260123/samolet-iz-pkhuketa-v-barnaul-gotovitsya-k-ekstrennoy-posadke-v-kitae-1152625399.html
Самолет из Пхукета в Барнаул готовится к экстренной посадке в Китае
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air готовится к незапланированной посадке в китайском Ланчжоу. На борту лайнера находятся 238 человек. Об этом РИА Новости сообщил представитель авиакомпании.Отмечается, что рейс вылетел из Пхукета в Барнаул и в небе над Китаем подал сигнал 7700 (аварийная ситуация).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
