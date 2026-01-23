Рейтинг@Mail.ru
Самолет из Пхукета в Барнаул готовится к экстренной посадке в Китае - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260123/samolet-iz-pkhuketa-v-barnaul-gotovitsya-k-ekstrennoy-posadke-v-kitae-1152625399.html
Самолет из Пхукета в Барнаул готовится к экстренной посадке в Китае
Самолет из Пхукета в Барнаул готовится к экстренной посадке в Китае - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Самолет из Пхукета в Барнаул готовится к экстренной посадке в Китае
Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air готовится к незапланированной посадке в китайском Ланчжоу. На борту лайнера находятся 238 человек. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T11:09
2026-01-23T11:09
авиация
самолет
пхукет
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111620/89/1116208926_0:88:3228:1904_1920x0_80_0_0_b75c2b87ac288e529a02c0a1880c1dd8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air готовится к незапланированной посадке в китайском Ланчжоу. На борту лайнера находятся 238 человек. Об этом РИА Новости сообщил представитель авиакомпании.Отмечается, что рейс вылетел из Пхукета в Барнаул и в небе над Китаем подал сигнал 7700 (аварийная ситуация).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пхукет
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111620/89/1116208926_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_7a33691e80d95100b88e1d28deae3c4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авиация, самолет, пхукет, происшествия, новости
Самолет из Пхукета в Барнаул готовится к экстренной посадке в Китае

Самолет с 238 пассажирами готовится к незапланированной посадке в китайском Ланчжоу

11:09 23.01.2026
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Boeing. Архивное фото
Самолет Boeing. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air готовится к незапланированной посадке в китайском Ланчжоу. На борту лайнера находятся 238 человек. Об этом РИА Новости сообщил представитель авиакомпании.
"Будет совершать посадку в Ланчжоу", – рассказал РИА Новости представитель Azur Air.
Отмечается, что рейс вылетел из Пхукета в Барнаул и в небе над Китаем подал сигнал 7700 (аварийная ситуация).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
АвиацияСамолетПхукетПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:42Киношные геи* станут факелоносцами на зимней Олимпиаде в Италии
11:31Когда газифицируют Дом культуры в симферопольской Николаевке
11:15В правительстве Крыма произошли кадровые изменения
11:13ВТБ узнал, на что чаще тратит деньги молодежь
11:09Самолет из Пхукета в Барнаул готовится к экстренной посадке в Китае
11:09В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов
10:57Авария частично обесточила Алушту и два поселка
10:50На Керченском полуострове после полудня будет громко
10:38От болот до минных полей: контрактники осваивают багги для задач СВО
10:23Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом году
10:10В Красноярске пропал второй подросток за сутки
10:02Новая магнитная буря ударила по Земле
09:52В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин
09:31Под Ростовом водителя автобуса убило прилетевшим камнем
09:18В Красноярске возбудили дело о похищении подростка
08:41На Сахалине спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
08:17В Крыму на поддержку многодетных семей направят более 4 млрд
07:44В российских школах могут сократить изучение иностранных языков
07:25Россияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях
07:12ПВО ночью сбила 12 украинских беспилотников над 5 регионами
Лента новостейМолния