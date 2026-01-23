Самолет из Пхукета благополучно приземлился в Китае

https://crimea.ria.ru/20260123/samolet-iz-pkhuketa-blagopoluchno-prizemlilsya-v-kitae-1152627261.html
Самолет Boeing-757 Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу, пострадавших нет, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Самолет Boeing-757 Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.Профильные специалисты в ближайшее время оценят техническое состояние самолета Azur Air, незапланированно севшего в Ланьчжоу, для уточнения причин посадки, также сообщили в авиакомпании."Профильные специалисты в ближайшее время проведут оценку технического состояния самолета для уточнения причин посадки", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Самолет Boeing-757 Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.
"Самолет Boeing 757, выполняющий рейс Пхукет - Барнаул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Ланьчжоу (Китай). Посадка прошла благополучно, в штатном режиме. На борту находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал", - рассказали в Azur Air.
Профильные специалисты в ближайшее время оценят техническое состояние самолета Azur Air, незапланированно севшего в Ланьчжоу, для уточнения причин посадки, также сообщили в авиакомпании.
"Профильные специалисты в ближайшее время проведут оценку технического состояния самолета для уточнения причин посадки", - говорится в сообщении.
