Самолет из Пхукета благополучно приземлился в Китае - РИА Новости Крым, 23.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260123/samolet-iz-pkhuketa-blagopoluchno-prizemlilsya-v-kitae-1152627261.html
Самолет из Пхукета благополучно приземлился в Китае
Самолет из Пхукета благополучно приземлился в Китае - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Самолет из Пхукета благополучно приземлился в Китае
Самолет Boeing-757 Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу, пострадавших нет, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T12:13
2026-01-23T12:13
самолет
китай
пхукет
авиация
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/14/1119069981_0:81:3072:1808_1920x0_80_0_0_0cdcc5e8e7f91b6233ffeb5cd2f6a163.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Самолет Boeing-757 Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.Профильные специалисты в ближайшее время оценят техническое состояние самолета Azur Air, незапланированно севшего в Ланьчжоу, для уточнения причин посадки, также сообщили в авиакомпании."Профильные специалисты в ближайшее время проведут оценку технического состояния самолета для уточнения причин посадки", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
китай
пхукет
Новости
Самолет из Пхукета благополучно приземлился в Китае

Самолет из Пхукета благополучно приземлился в Китае

12:13 23.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Самолет Boeing-757 Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.
"Самолет Boeing 757, выполняющий рейс Пхукет - Барнаул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Ланьчжоу (Китай). Посадка прошла благополучно, в штатном режиме. На борту находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал", - рассказали в Azur Air.
Профильные специалисты в ближайшее время оценят техническое состояние самолета Azur Air, незапланированно севшего в Ланьчжоу, для уточнения причин посадки, также сообщили в авиакомпании.
"Профильные специалисты в ближайшее время проведут оценку технического состояния самолета для уточнения причин посадки", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния