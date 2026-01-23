https://crimea.ria.ru/20260123/rossiyane-za-zdorovem-edut-v-yaltu-i-evpatoriyu--tseny-v-otelyakh-1152603769.html

Россияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Евпатория вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в январе. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя цена за ночь в сочинском отеле составляет 5199 рублей, ночевка в Ялте в среднем обойдется в 6172 рубля, в Кисловодске – 5866 рублей.Далее следуют Геленджик со средним чеком на размещение в 5826 рублей, Анапа – 4037, Пятигорск - 4768 рублей и Ессентуки – 4923.Замыкают рейтинг Железноводск со стоимостью суточного размещения в 3195 рублей, Горячий Ключ и Евпатория – 3660 и 3311 рублей соответственно.Ялта и Севастополь ранее вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в январе 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Оодноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на три дня – сколько стоит короткий отдых в отеляхКрым и Севастополь – в лидерах бронирования отелей на январь 2026 годаРоссияне с детьми в январе едут в Ялту и Севастополь

