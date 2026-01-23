https://crimea.ria.ru/20260123/rossiyane-za-zdorovem-edut-v-yaltu-i-evpatoriyu--tseny-v-otelyakh-1152603769.html
Россияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Евпатория вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в январе. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя цена за ночь в сочинском отеле составляет 5199 рублей, ночевка в Ялте в среднем обойдется в 6172 рубля, в Кисловодске – 5866 рублей.Далее следуют Геленджик со средним чеком на размещение в 5826 рублей, Анапа – 4037, Пятигорск - 4768 рублей и Ессентуки – 4923.Замыкают рейтинг Железноводск со стоимостью суточного размещения в 3195 рублей, Горячий Ключ и Евпатория – 3660 и 3311 рублей соответственно.Ялта и Севастополь ранее вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в январе 2026 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Евпатория вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в январе. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом оказался Сочи, на втором – Ялта, а на третьем – Кисловодск", - сообщают аналитики сервиса.
Средняя цена за ночь в сочинском отеле составляет 5199 рублей, ночевка в Ялте в среднем обойдется в 6172 рубля, в Кисловодске – 5866 рублей.
Далее следуют Геленджик со средним чеком на размещение в 5826 рублей, Анапа – 4037, Пятигорск - 4768 рублей и Ессентуки – 4923.
Замыкают рейтинг Железноводск со стоимостью суточного размещения в 3195 рублей, Горячий Ключ и Евпатория – 3660 и 3311 рублей соответственно.
Ялта и Севастополь ранее вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий
в январе 2026 года.
