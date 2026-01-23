Рейтинг@Mail.ru
Россияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Россияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях
Россияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Россияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях
Ялта и Евпатория вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в январе. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T07:25
2026-01-23T07:25
крым
оздоровление в крыму
отдых в крыму
новости крыма
ялта
евпатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Евпатория вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в январе. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя цена за ночь в сочинском отеле составляет 5199 рублей, ночевка в Ялте в среднем обойдется в 6172 рубля, в Кисловодске – 5866 рублей.Далее следуют Геленджик со средним чеком на размещение в 5826 рублей, Анапа – 4037, Пятигорск - 4768 рублей и Ессентуки – 4923.Замыкают рейтинг Железноводск со стоимостью суточного размещения в 3195 рублей, Горячий Ключ и Евпатория – 3660 и 3311 рублей соответственно.Ялта и Севастополь ранее вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в январе 2026 года.
крым
ялта
евпатория
крым, оздоровление в крыму, отдых в крыму, новости крыма, ялта, евпатория
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕвпатория
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Евпатория вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в январе. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом оказался Сочи, на втором – Ялта, а на третьем – Кисловодск", - сообщают аналитики сервиса.
Средняя цена за ночь в сочинском отеле составляет 5199 рублей, ночевка в Ялте в среднем обойдется в 6172 рубля, в Кисловодске – 5866 рублей.
Далее следуют Геленджик со средним чеком на размещение в 5826 рублей, Анапа – 4037, Пятигорск - 4768 рублей и Ессентуки – 4923.
Замыкают рейтинг Железноводск со стоимостью суточного размещения в 3195 рублей, Горячий Ключ и Евпатория – 3660 и 3311 рублей соответственно.
Ялта и Севастополь ранее вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в январе 2026 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым на три дня – сколько стоит короткий отдых в отелях
Крым и Севастополь – в лидерах бронирования отелей на январь 2026 года
Россияне с детьми в январе едут в Ялту и Севастополь
 
