Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями
Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями
Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T22:28
2026-01-23T22:28
крым
новости крыма
отдых в крыму
внутренний туризм
крым курортный
ялта
севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.По их данным, первое место разделили Санкт-Петербург и Москва, где средние цену за ночевку в отеле составляют 7656 и 8788 рублей соответственно. На втором месте Сочи со средним чеком за номер в 7511 рублей, а на третьем – Краснодар – 5708 рублей.Также в рейтинг вошли Ялта и Севастополь. В курортной столице Крыма средняя стоимость суточного размещения составит 6517 рублей. В городе-герое – 6556.Кроме того, в рейтинге Казань - 9439 рубля, Кисловодск – 6686, Калининград - 5851 и Красная Поляна - 12416 рублей.Как сообщалось, Ялта и Евпатория вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в январе.
крым, новости крыма, отдых в крыму, внутренний туризм, крым курортный, ялта, севастополь
Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями

Ялта и Севастополь вошла в топ-10 направлений для отдыха компаниями в январе

22:28 23.01.2026
 
© Depositphotos.com DmitryPochКомпания обнимающихся друзей
Компания обнимающихся друзей - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Depositphotos.com DmitryPoch
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"Востребованность бронирований компаниями в январе выросла на 7 % по сравнению с январем 2025 года", – констатируют аналитики сервиса.
По их данным, первое место разделили Санкт-Петербург и Москва, где средние цену за ночевку в отеле составляют 7656 и 8788 рублей соответственно. На втором месте Сочи со средним чеком за номер в 7511 рублей, а на третьем – Краснодар – 5708 рублей.
Также в рейтинг вошли Ялта и Севастополь. В курортной столице Крыма средняя стоимость суточного размещения составит 6517 рублей. В городе-герое – 6556.
Кроме того, в рейтинге Казань - 9439 рубля, Кисловодск – 6686, Калининград - 5851 и Красная Поляна - 12416 рублей.
Как сообщалось, Ялта и Евпатория вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в январе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий
В Крым на три дня – сколько стоит короткий отдых в отелях
Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристов
 
КрымНовости КрымаОтдых в КрымуВнутренний туризмКрым курортныйЯлтаСевастополь
 
