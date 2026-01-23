https://crimea.ria.ru/20260123/rossiyane-vybirayut-krym-dlya-otdykha-kompaniyami--1152622385.html
Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями
Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями
Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.По их данным, первое место разделили Санкт-Петербург и Москва, где средние цену за ночевку в отеле составляют 7656 и 8788 рублей соответственно. На втором месте Сочи со средним чеком за номер в 7511 рублей, а на третьем – Краснодар – 5708 рублей.Также в рейтинг вошли Ялта и Севастополь. В курортной столице Крыма средняя стоимость суточного размещения составит 6517 рублей. В городе-герое – 6556.Кроме того, в рейтинге Казань - 9439 рубля, Кисловодск – 6686, Калининград - 5851 и Красная Поляна - 12416 рублей.Как сообщалось, Ялта и Евпатория вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в январе.
Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями
Ялта и Севастополь вошла в топ-10 направлений для отдыха компаниями в январе
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"Востребованность бронирований компаниями в январе выросла на 7 % по сравнению с январем 2025 года", – констатируют аналитики сервиса.
По их данным, первое место разделили Санкт-Петербург и Москва, где средние цену за ночевку в отеле составляют 7656 и 8788 рублей соответственно. На втором месте Сочи со средним чеком за номер в 7511 рублей, а на третьем – Краснодар – 5708 рублей.
Также в рейтинг вошли Ялта и Севастополь. В курортной столице Крыма средняя стоимость суточного размещения составит 6517 рублей. В городе-герое – 6556.
Кроме того, в рейтинге Казань - 9439 рубля, Кисловодск – 6686, Калининград - 5851 и Красная Поляна - 12416 рублей.
Как сообщалось, Ялта и Евпатория вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха
в январе.
