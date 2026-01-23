https://crimea.ria.ru/20260123/rossiyane-vybirayut-krym-dlya-otdykha-kompaniyami--1152622385.html

Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями

Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями - РИА Новости Крым, 23.01.2026

Россияне выбирают Крым для отдыха компаниями

Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T22:28

2026-01-23T22:28

2026-01-23T22:28

крым

новости крыма

отдых в крыму

внутренний туризм

крым курортный

ялта

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/43/1118274382_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9709d78051dd9d1e381b867679c66953.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в число самых популярных направлений для отдыха компаниями в январе 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.По их данным, первое место разделили Санкт-Петербург и Москва, где средние цену за ночевку в отеле составляют 7656 и 8788 рублей соответственно. На втором месте Сочи со средним чеком за номер в 7511 рублей, а на третьем – Краснодар – 5708 рублей.Также в рейтинг вошли Ялта и Севастополь. В курортной столице Крыма средняя стоимость суточного размещения составит 6517 рублей. В городе-герое – 6556.Кроме того, в рейтинге Казань - 9439 рубля, Кисловодск – 6686, Калининград - 5851 и Красная Поляна - 12416 рублей.Как сообщалось, Ялта и Евпатория вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха в январе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествийВ Крым на три дня – сколько стоит короткий отдых в отеляхКакой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристов

крым

ялта

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, отдых в крыму, внутренний туризм, крым курортный, ялта, севастополь