Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в суд - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в суд
Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в суд - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в суд
В Севастополе за подделку документов и фиктивную постановку на миграционный учет граждан Центральной Азии ответят двое приезжих и их знакомая. Фигурантам грозит РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T12:39
2026-01-23T12:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе за подделку документов и фиктивную постановку на миграционный учет граждан Центральной Азии ответят двое приезжих и их знакомая. Фигурантам грозит до 10 лет заключения. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации правоохранителей, двое братьев 35 и 37 лет приехали из Центральной Азии на заработки. Оба на законных основаниях занимались строительством различных объектов в Крыму и Севастополе, а в рабочую бригаду набирали родственников и знакомых со своей родины.В мае 2024 года к ним обратились трое соотечественников и попросили помочь с поиском работы, вот только необходимых документов для легального нахождения в Севастополе и осуществления трудовой деятельности у них не было."Данное обстоятельство братьев не смутило, они пообещали решить "бумажные" трудности. На помощь пришла 42-летняя приятельница, которая имела юридическое образование и знала, как правильно все оформить", – рассказали в полиции."Когда срок пребывания по изготовленному ею поддельному документу у иностранцев подходил к концу, она изменяла дату на месяц вперед и печатала новые отрывные части бланка уведомления. Указанная схема всплыла в ходе оперативно-розыскных мероприятий", – уточнили правоохранители.Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.Кроме того, фигурантке предъявлено обвинение за подделку документов.Уголовное дело вместе с утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.Ранее сообщалось, что Государственная Дума готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив планируется сокращение срока медосвидетельствования и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний у иностранных граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На "Крымском привозе" в Симферополе выявили нелегальных мигрантовВ Севастополе задержали иностранку за незаконный въезд в РоссиюВ Севастополе привлекали нелегалов к строительству театра оперы и балета
Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в суд

В Севастополе троих фигурантов осудят за фиктивную постановку на миграционный учет

12:39 23.01.2026
 
© Прокуратура СевастополяФальшивые бланки о постановке на миграционный учет
Фальшивые бланки о постановке на миграционный учет
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе за подделку документов и фиктивную постановку на миграционный учет граждан Центральной Азии ответят двое приезжих и их знакомая. Фигурантам грозит до 10 лет заключения. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По информации правоохранителей, двое братьев 35 и 37 лет приехали из Центральной Азии на заработки. Оба на законных основаниях занимались строительством различных объектов в Крыму и Севастополе, а в рабочую бригаду набирали родственников и знакомых со своей родины.
В мае 2024 года к ним обратились трое соотечественников и попросили помочь с поиском работы, вот только необходимых документов для легального нахождения в Севастополе и осуществления трудовой деятельности у них не было.
"Данное обстоятельство братьев не смутило, они пообещали решить "бумажные" трудности. На помощь пришла 42-летняя приятельница, которая имела юридическое образование и знала, как правильно все оформить", – рассказали в полиции.
Женщина на компьютере подделала отрывные части бланка уведомления о прибытии иностранных граждан, указала в них фиктивный адрес хостела, в котором иностранцы даже не собирались проживать, и для большей правдоподобности поставила оттиск самодельной печати и нарисовала подпись руководителя юрлица, уточнили в МВД.
"Когда срок пребывания по изготовленному ею поддельному документу у иностранцев подходил к концу, она изменяла дату на месяц вперед и печатала новые отрывные части бланка уведомления. Указанная схема всплыла в ходе оперативно-розыскных мероприятий", – уточнили правоохранители.
Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ – организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Кроме того, фигурантке предъявлено обвинение за подделку документов.
Уголовное дело вместе с утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее сообщалось, что Государственная Дума готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив планируется сокращение срока медосвидетельствования и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний у иностранных граждан.
