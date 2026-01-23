https://crimea.ria.ru/20260123/rebenok-i-troe-vzroslykh-pogibli-v-dtp-na-stavropole-1152639740.html
Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП на Ставрополье
Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП на Ставрополье
2026-01-23T21:29
2026-01-23T21:29
2026-01-23T21:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае в столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще двое детей пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.Кроме того, в больницу доставили двух детей, находившихся в салоне иномарки.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.Ранее в Ростовской области 25-летняя водитель автомобиля не справилась с управлением и допустила падение машины с моста в реку. В результате ДТП девушка погибла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
