Рейтинг@Mail.ru
Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП на Ставрополье - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260123/rebenok-i-troe-vzroslykh-pogibli-v-dtp-na-stavropole-1152639740.html
Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП на Ставрополье
Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП на Ставрополье - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП на Ставрополье
В Ставропольском крае в столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще двое детей пострадали. Об этом сообщает региональное... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T21:29
2026-01-23T21:29
ставрополье
ставропольский край
ставрополь
происшествия
дтп
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152639623_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_09f424b1228d054daea236cd4a5ef599.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае в столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще двое детей пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.Кроме того, в больницу доставили двух детей, находившихся в салоне иномарки.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.Ранее в Ростовской области 25-летняя водитель автомобиля не справилась с управлением и допустила падение машины с моста в реку. В результате ДТП девушка погибла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ставрополье
ставропольский край
ставрополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152639623_0:0:906:679_1920x0_80_0_0_cd7d042e0df7dd2411d8aebd51db7d53.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ставрополье, ставропольский край, ставрополь, происшествия, дтп, новости
Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП на Ставрополье

Трое взрослых и ребенок погибли при столкновении двух авто в Ставропольском крае

21:29 23.01.2026
 
© Госавтоинспекция СтавропольяРебенок и трое взрослых погибли в ДТП на Ставрополье
Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП на Ставрополье
© Госавтоинспекция Ставрополья
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае в столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще двое детей пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.

" 23 января примерно в 19:00 на 5 километре автодороги Обход села Татарка, произошло встречное столкновение автомобилей Hyundai и Lada Granta. В результате автоаварии погибли четыре человека: водитель и два пассажира Hyundai, один из которых несовершеннолетний, а также водитель Lada Granta ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в больницу доставили двух детей, находившихся в салоне иномарки.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Ранее в Ростовской области 25-летняя водитель автомобиля не справилась с управлением и допустила падение машины с моста в реку. В результате ДТП девушка погибла.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СтавропольеСтавропольский крайСтавропольПроисшествияДТПНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала