Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП на Ставрополье

Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП на Ставрополье - РИА Новости Крым, 23.01.2026

Ребенок и трое взрослых погибли в ДТП на Ставрополье

В Ставропольском крае в столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще двое детей пострадали. Об этом сообщает региональное...

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Ставропольском крае в столкновении двух автомобилей погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще двое детей пострадали. Об этом сообщает региональное управление МВД.Кроме того, в больницу доставили двух детей, находившихся в салоне иномарки.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.Ранее в Ростовской области 25-летняя водитель автомобиля не справилась с управлением и допустила падение машины с моста в реку. В результате ДТП девушка погибла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

