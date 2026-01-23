https://crimea.ria.ru/20260123/pvo-nochyu-sbila-12-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-5-regionami-1152621338.html

ПВО ночью сбила 12 украинских беспилотников над 5 регионами

ПВО ночью сбила 12 украинских беспилотников над 5 регионами

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 12 украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской, Брянской, Пензенской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 22 января до 7.00 мск 23 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Белгородской области, два – над территорией Воронежской области, один – над территорией Брянской области, один – над территорией Пензенской области, один – над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении.В Пензе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе , погибших и пострадавших, предварительно, нет, сообщал ранее в пятницу губернатор Олег Мельниченко. Накануне вечером два беспилотника сбили над Крымом. До этого в четверг над полуостровом также были уничтожены два вражеских дрона. А в ночь на четверг силы ПВО России перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе три – над Крымом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Троих пострадавших при атаке ВСУ на портовый терминал готовят к эвакуацииЕще 52 украинских беспилотника сбили над Крымом и Кубанью за два часаУдар ВСУ по Кубани и Адыгее: ранены 11 человек, обломки дрона упали у МКД

