Пропавшего в Красноярске мальчика нашли

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Красноярске похищенный 14-летний подросток найден, с мальчиком все в порядке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк Следкома РФ.По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований, уточнили в ведомстве.Отец пропавшего мальчика также заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей. Следователи не исключают, что он попал под влияние мошенников."Возбуждено уголовное дело, к поискам привлекали волонтеров", – уточнили в публикации.После этого СМИ сообщили о пропаже еще одного ребенка. 14-летнюю девочку, которую связывали с исчезновением подростка, также нашли живой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробеДвое детей провалились под лед на реке в БрянскеТроих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство

