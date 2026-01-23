Рейтинг@Mail.ru
Пропавшего в Красноярске мальчика нашли - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Пропавшего в Красноярске мальчика нашли
Пропавшего в Красноярске мальчика нашли - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Пропавшего в Красноярске мальчика нашли
В Красноярске похищенный 14-летний подросток найден, с мальчиком все в порядке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк Следкома РФ. РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Красноярске похищенный 14-летний подросток найден, с мальчиком все в порядке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк Следкома РФ.По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований, уточнили в ведомстве.Отец пропавшего мальчика также заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей. Следователи не исключают, что он попал под влияние мошенников."Возбуждено уголовное дело, к поискам привлекали волонтеров", – уточнили в публикации.После этого СМИ сообщили о пропаже еще одного ребенка. 14-летнюю девочку, которую связывали с исчезновением подростка, также нашли живой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробеДвое детей провалились под лед на реке в БрянскеТроих крымчан будут судить за похищение человека и вымогательство
Пропавшего в Красноярске мальчика нашли

Пропавшего в Красноярске подростка нашли живым – СК РФ

14:01 23.01.2026 (обновлено: 14:02 23.01.2026)
 
В Красноярске возбуждено уголовное дело о похищении ребенка
В Красноярске возбуждено уголовное дело о похищении ребенка
© СУ СК РФ по Красноярскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Красноярске похищенный 14-летний подросток найден, с мальчиком все в порядке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк Следкома РФ.
"Мальчик найден. Жив, находился на арендованной квартире вместе с девушкой", – сказано в сообщении.
По предварительной версии следствия, 22 января 2026 года в вечернее время подросток ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным лицом. Вечером этого же дня на телефон отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа за его возврат, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований, уточнили в ведомстве.
Отец пропавшего мальчика также заявил, что из сейфа пропали 3 миллиона рублей. Следователи не исключают, что он попал под влияние мошенников.
"Возбуждено уголовное дело, к поискам привлекали волонтеров", – уточнили в публикации.
После этого СМИ сообщили о пропаже еще одного ребенка. 14-летнюю девочку, которую связывали с исчезновением подростка, также нашли живой.
