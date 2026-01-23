Рейтинг@Mail.ru
Пропавшая в Красноярске девочка вернулась домой - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Пропавшая в Красноярске девочка вернулась домой
Пропавшая в Красноярске девочка вернулась домой - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Пропавшая в Красноярске девочка вернулась домой
Школьница, пропавшая 22 января 2026 года в Красноярске, вернулась домой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Школьница, пропавшая 22 января 2026 года в Красноярске, вернулась домой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Вчера 14-летняя школьница пропала в Красноярске в тот же день, что и похищенный 14-летний сын бизнесмена. Мальчик ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным мужчиной. Вечером этого же дня на телефон его отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований. Следком РФ возбудил уголовное дело. После этого СМИ сообщили о пропаже еще одного ребенка.Ранее сообщалось, что трое крымчан предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве восьми миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пропавшая в Красноярске девочка вернулась домой

Пропавшая в Красноярске девочка вернулась домой - МВД

12:02 23.01.2026
 
© ГУ МВД России по Московской областиСигнальные огни полицейской машины
Сигнальные огни полицейской машины
© ГУ МВД России по Московской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Школьница, пропавшая 22 января 2026 года в Красноярске, вернулась домой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вчера 14-летняя школьница пропала в Красноярске в тот же день, что и похищенный 14-летний сын бизнесмена. Мальчик ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным мужчиной. Вечером этого же дня на телефон его отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований. Следком РФ возбудил уголовное дело. После этого СМИ сообщили о пропаже еще одного ребенка.

"14-летняя девочка, пропавшая вчера в Красноярске, вернулась домой. Мои коллеги выехали на адрес проживания ее семьи для выяснения всех обстоятельств", - написала Волк в своем тг-канале.

Ранее сообщалось, что трое крымчан предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве восьми миллионов рублей.
МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Красноярский крайНовостиПроисшествия
 
Лента новостейМолния