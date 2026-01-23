https://crimea.ria.ru/20260123/propavshaya-v-krasnoyarske-devochka-vernulas-domoy-1152626966.html

Пропавшая в Красноярске девочка вернулась домой

Пропавшая в Красноярске девочка вернулась домой - РИА Новости Крым, 23.01.2026

Пропавшая в Красноярске девочка вернулась домой

Школьница, пропавшая 22 января 2026 года в Красноярске, вернулась домой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T12:02

2026-01-23T12:02

2026-01-23T12:02

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

красноярский край

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_d80a4cc1db95cc1349e5aa212a691068.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Школьница, пропавшая 22 января 2026 года в Красноярске, вернулась домой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Вчера 14-летняя школьница пропала в Красноярске в тот же день, что и похищенный 14-летний сын бизнесмена. Мальчик ушел из дома в неизвестном направлении с неизвестным мужчиной. Вечером этого же дня на телефон его отца в мессенджере поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка о необходимости выполнения требований. Следком РФ возбудил уголовное дело. После этого СМИ сообщили о пропаже еще одного ребенка.Ранее сообщалось, что трое крымчан предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве восьми миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

красноярский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), красноярский край, новости, происшествия