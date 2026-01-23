https://crimea.ria.ru/20260123/politsiya-nagryanula-s-obyskom-v-administratsiyu-kieva-1152637214.html

Полиция нагрянула с обыском в администрацию Киева

Полиция нагрянула с обыском в администрацию Киева - РИА Новости Крым, 23.01.2026

Полиция нагрянула с обыском в администрацию Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники Нацполиции Украины проводят обыски в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение на сайте местных властей.Отмечается, что директору департамента финансов столичной мэрии предъявлены обвинения.Следственные действия касаются выполнения решения столичного горсовета от 2020 года о выпуске облигаций внутренних местных займов Киевсовета. По версии следствия, данные действия, которые осуществлял департамент финансов, были неправомерными и нанесли ущерб бюджету города.При этом в самом департаменте отмечают, что действовали исключительно в рамках бюджетного законодательства и считают "возбужденное уголовное производство безосновательным и имеющим признаки политической мотивированности".На Украине в последние недели резко обострился конфликт между Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко после объявления в столице чрезвычайной ситуации в сфере энергетики. В начале января глава киевского режима раскритиковал столичного градоначальника за недостаточную подготовку украинской столицы к сложившейся ситуации. В ответ Кличко заявил, что Зеленский "неразумно разжигает политический конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство", и добавил, что глава режима отказал ему в просьбе о встрече, когда он пытался обсудить ситуация в энергосекторе Киева.Порядка половины домов в Киеве на данный момент до сих пор остаются без отопления. Кроме того, в городе продолжают действовать экстренные графики отключения электричества. Мэр города назвал ситуацию "очень сложной" и попросил киевлян покинуть столицу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

