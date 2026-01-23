https://crimea.ria.ru/20260123/pod-rostovom-voditelya-avtobusa-ubilo-priletevshim-kamnem-1152623149.html

Под Ростовом водителя автобуса убило прилетевшим камнем

Под Ростовом водителя автобуса убило прилетевшим камнем - РИА Новости Крым, 23.01.2026

Под Ростовом водителя автобуса убило прилетевшим камнем

В Ростовской области водителя рейсового автобуса с двадцатью пассажирами в салоне убило прилетевшим в лобовое стекло камнем. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T09:31

2026-01-23T09:31

2026-01-23T09:31

дтп

ростовская область

происшествия

гибдд

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152622156_0:181:1280:901_1920x0_80_0_0_971a17675cee4e8ffd04704e6286b5cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Ростовской области водителя рейсового автобуса с двадцатью пассажирами в салоне убило прилетевшим в лобовое стекло камнем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.По данным правоохранителей, происшествие случилось 22 января в 19:45, на 73-м километре автодороги в Егорлыкском районе. 39-летний водитель микроавтобуса Mercedes, следующего по маршруту "Ростов – Ставрополь", во время движения получил удар камнем, который по неустановленной причине влетел в лобовое стекло. После транспортное средство съехало в левый кювет и остановилось.Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства смертельного происшествия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В аварии под Алуштой мужчину зажало в салоне автомобиляРаботать в горизонтальном положении - глава Курской области попал в ДТПДвое детей и женщина пострадали в ДТП на востоке Крыма

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, ростовская область, происшествия, гибдд, новости