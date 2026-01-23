https://crimea.ria.ru/20260123/pod-rostovom-voditelya-avtobusa-ubilo-priletevshim-kamnem-1152623149.html
Под Ростовом водителя автобуса убило прилетевшим камнем
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Ростовской области водителя рейсового автобуса с двадцатью пассажирами в салоне убило прилетевшим в лобовое стекло камнем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
По данным правоохранителей, происшествие случилось 22 января в 19:45, на 73-м километре автодороги в Егорлыкском районе. 39-летний водитель микроавтобуса Mercedes, следующего по маршруту "Ростов – Ставрополь", во время движения получил удар камнем, который по неустановленной причине влетел в лобовое стекло. После транспортное средство съехало в левый кювет и остановилось.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автобуса Mercedes погиб на месте. На момент ДТП в салоне транспортного средства находились 20 пассажиров, среди которых пострадавших нет", – сказано в сообщении.
Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства смертельного происшествия.
