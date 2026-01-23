Рейтинг@Mail.ru
Под Алуштой горели двухэтажный деревянный дом и строительный вагончик - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Под Алуштой горели двухэтажный деревянный дом и строительный вагончик
Под Алуштой горели двухэтажный деревянный дом и строительный вагончик - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Под Алуштой горели двухэтажный деревянный дом и строительный вагончик
В селе Лаванда под Алуштой накануне ночью загорелся двухэтажный деревянный дом и строительное помещение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В селе Лаванда под Алуштой накануне ночью загорелся двухэтажный деревянный дом и строительное помещение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России."Специалисты 14 пожарно-спасательной части, отдельного поста 2 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Крыму и водовозки администрации потушили ночной пожар в селе Лаванда", – сказано в сообщении.Спасатели уточнили, что в ночное время загорелся двухэтажный деревянный частный отдельно стоящий дом и строительный вагончик.Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров, отметили специалисты. Причину установят дознаватели МЧС России. О пострадавших не сообщается.Накануне также сообщалось, что в пятиэтажном доме в Нижнегорском районе Крыма на пожаре эвакуировали пятнадцать человек, в том числе шестеро детей. В одной из квартир загорелся диван.21 января стало известно, что в Рыбачьем под Алуштой потушили пожар, охвативший два жилых частных дома. Здания загорелись в субботу. Огонь охватил 400 квадратных метров, с возгоранием боролись 49 спасателей и 19 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма на пожаре погибла женщинаВ Севастополе сгорел торговый павильонМногоэтажка загорелась в Севастополе
пожар, алушта, происшествия, крым, новости крыма, гу мчс рф по республике крым
Под Алуштой горели двухэтажный деревянный дом и строительный вагончик

Под Алуштой потушили деревянный дом и строительный вагончик на площади 90 "квадратов"

13:06 23.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В селе Лаванда под Алуштой накануне ночью загорелся двухэтажный деревянный дом и строительное помещение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"Специалисты 14 пожарно-спасательной части, отдельного поста 2 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Крыму и водовозки администрации потушили ночной пожар в селе Лаванда", – сказано в сообщении.
Спасатели уточнили, что в ночное время загорелся двухэтажный деревянный частный отдельно стоящий дом и строительный вагончик.
Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров, отметили специалисты. Причину установят дознаватели МЧС России. О пострадавших не сообщается.
Накануне также сообщалось, что в пятиэтажном доме в Нижнегорском районе Крыма на пожаре эвакуировали пятнадцать человек, в том числе шестеро детей. В одной из квартир загорелся диван.
21 января стало известно, что в Рыбачьем под Алуштой потушили пожар, охвативший два жилых частных дома. Здания загорелись в субботу. Огонь охватил 400 квадратных метров, с возгоранием боролись 49 спасателей и 19 единиц техники.
ПожарАлуштаПроисшествияКрымНовости КрымаГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
