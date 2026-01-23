Под Алуштой горели двухэтажный деревянный дом и строительный вагончик

https://crimea.ria.ru/20260123/pod-alushtoy-goreli-dvukhetazhnyy-derevyannyy-dom-i-stroitelnyy-vagonchik-1152629558.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В селе Лаванда под Алуштой накануне ночью загорелся двухэтажный деревянный дом и строительное помещение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России."Специалисты 14 пожарно-спасательной части, отдельного поста 2 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Крыму и водовозки администрации потушили ночной пожар в селе Лаванда", – сказано в сообщении.Спасатели уточнили, что в ночное время загорелся двухэтажный деревянный частный отдельно стоящий дом и строительный вагончик.Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров, отметили специалисты. Причину установят дознаватели МЧС России. О пострадавших не сообщается.Накануне также сообщалось, что в пятиэтажном доме в Нижнегорском районе Крыма на пожаре эвакуировали пятнадцать человек, в том числе шестеро детей. В одной из квартир загорелся диван.21 января стало известно, что в Рыбачьем под Алуштой потушили пожар, охвативший два жилых частных дома. Здания загорелись в субботу. Огонь охватил 400 квадратных метров, с возгоранием боролись 49 спасателей и 19 единиц техники.

