Первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершился

Первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби завершился

Первый день трехсторонних переговоров российской, украинской и американской делегаций по урегулированию конфликта на Украине завершился, пишет Reuters. РИА Новости Крым, 23.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Первый день трехсторонних переговоров российской, украинской и американской делегаций по урегулированию конфликта на Украине завершился, пишет Reuters. Встреча продолжалась около четырех часов.Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, встреча была продуктивной. Консультации продолжатся в субботу, 24 января.В столице Объединенных Арабских Эмиратов в пятницу началось первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. Переговоры продлятся два дня — 23 и 24 января.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не назвал участников делегации РФ, но уточнил, что рабочая группа по вопросам безопасности получила инструкции от главы государства и вылетела в Абу-Даби утром в пятницу, она состоит из представителей Минобороны.Владимир Зеленский отправил в Абу-Даби делегацию во главе с руководителем своего офиса Кириллом Будановым*. В ее состав также вошли секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, советник кабинета Зеленского Александр Бевз, начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, первый замруководителя офиса Зеленского Сергей Кислица, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый замглавы СБУ Александр Поклад, глава главного управления разведки Олег Иващенко, замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.США на переговорах представляют спецпосланник президента Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэн Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.*внесен в России в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

