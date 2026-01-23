https://crimea.ria.ru/20260123/peregovory-s-ssha-po-ukraine-pokazali-konfliktrazvivaetsya-po-stsenariyu-rf-1152620996.html
Переговоры с США по Украине показали: конфликт развивается по сценарию РФ
Переговоры с США по Украине показали: конфликт развивается по сценарию РФ - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Переговоры с США по Украине показали: конфликт развивается по сценарию РФ
Переговоры президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле и спешный визит Владимира Зеленского в швейцарский Давос ради встречи с президентом
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Переговоры президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле и спешный визит Владимира Зеленского в швейцарский Давос ради встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом подтверждают, что украинский конфликт развивается по российскому, а не по украинскому сценарию, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент России Владимир Путин в ночь на 23 января провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по урегулированию украинского конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дмитриев рассказал о переговорах с США в ДавосеТрамп надеется на скорое завершение украинского конфликтаУиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным
06:43 23.01.2026 (обновлено: 06:49 23.01.2026)