Переговоры с США по Украине показали: конфликт развивается по сценарию РФ - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Переговоры с США по Украине показали: конфликт развивается по сценарию РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Переговоры президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле и спешный визит Владимира Зеленского в швейцарский Давос ради встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом подтверждают, что украинский конфликт развивается по российскому, а не по украинскому сценарию, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент России Владимир Путин в ночь на 23 января провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по урегулированию украинского конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дмитриев рассказал о переговорах с США в ДавосеТрамп надеется на скорое завершение украинского конфликтаУиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным
константин косачев, совет федерации, россия, переговоры, украина, сша, новости
Переговоры с США по Украине показали: конфликт развивается по сценарию РФ

06:43 23.01.2026 (обновлено: 06:49 23.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Переговоры президента России Владимира Путина с представителями США в Кремле и спешный визит Владимира Зеленского в швейцарский Давос ради встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом подтверждают, что украинский конфликт развивается по российскому, а не по украинскому сценарию, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Незапланированный, по щелчку пальца президента США приезд в Давос Зеленского и запланированные, штатные переговоры российского президента с американской переговорной группой в Кремле подтверждают главное: конфликт развивается по российскому, а не по украинскому и тем более не по европейскому сценарию", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин в ночь на 23 января провел встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом по урегулированию украинского конфликта.
Константин КосачевСовет ФедерацииРоссияПереговорыУкраинаСШАНовости
 
