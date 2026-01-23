https://crimea.ria.ru/20260123/ot-bolot-do-minnykh-poley-kontraktniki-osvaivayut-baggi-dlya-zadach-svo-1152624033.html

От болот до минных полей: контрактники осваивают багги для задач СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащие, заключившие первый контракт с минобороны РФ, прошли обучение применению мотовездеходов типа "багги", сообщили в пресс-службе Южного военного округа.В ходе занятий личный состав отработал упражнения по преодолению препятствий, максимально приближенных к реальным дорожным условиям. Учебные маршруты имитировали болотистую местность, завалы и минные поля. Военнослужащие действовали в сложной обстановке, требующей высокой маневренности и точного расчета скорости движения.И подчеркнули, что именно поэтому ее освоению уделяется особое внимание в рамках курса интенсивной общевойсковой подготовки контрактников.На одном из полигонов водители багги отработали действия при штурме удерживаемых опорных пунктов условного противника, подвозе боеприпасов и продовольствия на линию боевого соприкосновения с учетом времени и скорости передвижения. Ускоренное перемещение, как подчеркивается, позволяет мотогруппам повысить оперативность выполнения задач и снизить риск поражения от атак беспилотников.Инструкторы по вождению в ходе занятий делились с обучаемыми боевым опытом, а также совместно с личным составом разрабатывали новые способы применения мотовездеходов в реальных боевых условиях.Инструктор с позывным "Снег" сообщил, что основное внимание уделялось работе на мототехнике в составе подразделений. По его словам, наиболее сложным этапом стало обучение спешиванию и взаимодействию военнослужащих в парах.Военнослужащий Владислав, подписавший первый контракт с Минобороны России и прошедший обучение на багги, рассказал, что во время подготовки они освоили экстремальное вождение и отработали упражнения "змейка", "восьмерка", развороты, подъемы и спуски, а также объезд препятствий и заезд на прицеп."Навыки, которые сегодня были получены, мне обязательно пригодятся в зоне специальной военной операции. С помощью мотовездехода мы будем осуществлять подвоз боеприпасов, обеспечение мест подразделений, которые расположены в сложно доступных местах, куда легковая техника просто не доедет. Также вывоз раненых из горячей зоны", – поделился военный.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года выросло число желающих подписать контракт с Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:417 тысяч россиян заключили контракты с ВС России в этом годуСтать СВОим: как в Крыму идет набор на службу по контрактуПутин подписал закон о спецсборах для резервистов

