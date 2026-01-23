Рейтинг@Mail.ru
От болот до минных полей: контрактники осваивают багги для задач СВО - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260123/ot-bolot-do-minnykh-poley-kontraktniki-osvaivayut-baggi-dlya-zadach-svo-1152624033.html
От болот до минных полей: контрактники осваивают багги для задач СВО
От болот до минных полей: контрактники осваивают багги для задач СВО - РИА Новости Крым, 23.01.2026
От болот до минных полей: контрактники осваивают багги для задач СВО
Военнослужащие, заключившие первый контракт с минобороны РФ, прошли обучение применению мотовездеходов типа "багги", сообщили в пресс-службе Южного военного... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T10:38
2026-01-23T10:38
южный военный округ
служба по контракту
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152624232_0:0:1370:771_1920x0_80_0_0_91da3e0f66cac413f1781c069a77029e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащие, заключившие первый контракт с минобороны РФ, прошли обучение применению мотовездеходов типа "багги", сообщили в пресс-службе Южного военного округа.В ходе занятий личный состав отработал упражнения по преодолению препятствий, максимально приближенных к реальным дорожным условиям. Учебные маршруты имитировали болотистую местность, завалы и минные поля. Военнослужащие действовали в сложной обстановке, требующей высокой маневренности и точного расчета скорости движения.И подчеркнули, что именно поэтому ее освоению уделяется особое внимание в рамках курса интенсивной общевойсковой подготовки контрактников.На одном из полигонов водители багги отработали действия при штурме удерживаемых опорных пунктов условного противника, подвозе боеприпасов и продовольствия на линию боевого соприкосновения с учетом времени и скорости передвижения. Ускоренное перемещение, как подчеркивается, позволяет мотогруппам повысить оперативность выполнения задач и снизить риск поражения от атак беспилотников.Инструкторы по вождению в ходе занятий делились с обучаемыми боевым опытом, а также совместно с личным составом разрабатывали новые способы применения мотовездеходов в реальных боевых условиях.Инструктор с позывным "Снег" сообщил, что основное внимание уделялось работе на мототехнике в составе подразделений. По его словам, наиболее сложным этапом стало обучение спешиванию и взаимодействию военнослужащих в парах.Военнослужащий Владислав, подписавший первый контракт с Минобороны России и прошедший обучение на багги, рассказал, что во время подготовки они освоили экстремальное вождение и отработали упражнения "змейка", "восьмерка", развороты, подъемы и спуски, а также объезд препятствий и заезд на прицеп."Навыки, которые сегодня были получены, мне обязательно пригодятся в зоне специальной военной операции. С помощью мотовездехода мы будем осуществлять подвоз боеприпасов, обеспечение мест подразделений, которые расположены в сложно доступных местах, куда легковая техника просто не доедет. Также вывоз раненых из горячей зоны", – поделился военный.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года выросло число желающих подписать контракт с Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:417 тысяч россиян заключили контракты с ВС России в этом годуСтать СВОим: как в Крыму идет набор на службу по контрактуПутин подписал закон о спецсборах для резервистов
южный военный округ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/17/1152624232_0:0:1290:967_1920x0_80_0_0_f09afd1171430029ea4919678c0e7669.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
южный военный округ, служба по контракту, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, видео
От болот до минных полей: контрактники осваивают багги для задач СВО

В Южном военном округе военнослужащие первого контракта освоили багги для задач СВО

10:38 23.01.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащие, заключившие первый контракт с минобороны РФ, прошли обучение применению мотовездеходов типа "багги", сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
В ходе занятий личный состав отработал упражнения по преодолению препятствий, максимально приближенных к реальным дорожным условиям. Учебные маршруты имитировали болотистую местность, завалы и минные поля. Военнослужащие действовали в сложной обстановке, требующей высокой маневренности и точного расчета скорости движения.
"Мобильные, быстроходные транспортные средства типа "багги" показали свою высокую эффективность в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Мотовездеходы, квадроциклы и мотоциклы используют при штурме опорных пунктов противника, а также доставки личного состава и материальных средств на передовую", – отметили в ЮВО.
И подчеркнули, что именно поэтому ее освоению уделяется особое внимание в рамках курса интенсивной общевойсковой подготовки контрактников.
На одном из полигонов водители багги отработали действия при штурме удерживаемых опорных пунктов условного противника, подвозе боеприпасов и продовольствия на линию боевого соприкосновения с учетом времени и скорости передвижения. Ускоренное перемещение, как подчеркивается, позволяет мотогруппам повысить оперативность выполнения задач и снизить риск поражения от атак беспилотников.
Инструкторы по вождению в ходе занятий делились с обучаемыми боевым опытом, а также совместно с личным составом разрабатывали новые способы применения мотовездеходов в реальных боевых условиях.
Инструктор с позывным "Снег" сообщил, что основное внимание уделялось работе на мототехнике в составе подразделений. По его словам, наиболее сложным этапом стало обучение спешиванию и взаимодействию военнослужащих в парах.
"Военнослужащим, которые прошли подготовку и выдвинулись зону СВО, помимо обучения, которое они прошли, и навыков, которые они получили, еще нужны личные качества. Это мужество, отвага, хладнокровие", – подчеркнул "Снег".
Военнослужащий Владислав, подписавший первый контракт с Минобороны России и прошедший обучение на багги, рассказал, что во время подготовки они освоили экстремальное вождение и отработали упражнения "змейка", "восьмерка", развороты, подъемы и спуски, а также объезд препятствий и заезд на прицеп.
"Навыки, которые сегодня были получены, мне обязательно пригодятся в зоне специальной военной операции. С помощью мотовездехода мы будем осуществлять подвоз боеприпасов, обеспечение мест подразделений, которые расположены в сложно доступных местах, куда легковая техника просто не доедет. Также вывоз раненых из горячей зоны", – поделился военный.
Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года выросло число желающих подписать контракт с Минобороны России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
417 тысяч россиян заключили контракты с ВС России в этом году
Стать СВОим: как в Крыму идет набор на службу по контракту
Путин подписал закон о спецсборах для резервистов
 
Южный военный округСлужба по контрактуВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовостиВидео
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:42Киношные геи* станут факелоносцами на зимней Олимпиаде в Италии
11:31Когда газифицируют Дом культуры в симферопольской Николаевке
11:15В правительстве Крыма произошли кадровые изменения
11:13ВТБ узнал, на что чаще тратит деньги молодежь
11:09Самолет из Пхукета в Барнаул готовится к экстренной посадке в Китае
11:09В России утверждены минимальные баллы ЕГЭ для педагогических вузов
10:57Авария частично обесточила Алушту и два поселка
10:50На Керченском полуострове после полудня будет громко
10:38От болот до минных полей: контрактники осваивают багги для задач СВО
10:23Какие экзамены смогут выбрать выпускники в новых регионах в этом году
10:10В Красноярске пропал второй подросток за сутки
10:02Новая магнитная буря ударила по Земле
09:52В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин
09:31Под Ростовом водителя автобуса убило прилетевшим камнем
09:18В Красноярске возбудили дело о похищении подростка
08:41На Сахалине спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
08:17В Крыму на поддержку многодетных семей направят более 4 млрд
07:44В российских школах могут сократить изучение иностранных языков
07:25Россияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях
07:12ПВО ночью сбила 12 украинских беспилотников над 5 регионами
Лента новостейМолния