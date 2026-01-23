Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: за неделю уничтожено почти 9 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260123/novosti-svo-za-nedelyu-unichtozheno-pochti-9-tysyach-boevikov-1152631344.html
Новости СВО: за неделю уничтожено почти 9 тысяч боевиков
Новости СВО: за неделю уничтожено почти 9 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Новости СВО: за неделю уничтожено почти 9 тысяч боевиков
Киевский режим за неделю на всех участках спецоперации потерял еще 8810 боевиков, а также сотни единиц военной техники и вооружения, и 71 склад с боеприпасами,... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T13:51
2026-01-23T13:52
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/17/1150380440_0:51:3091:1790_1920x0_80_0_0_588724f748f970e7ab33bd7e20d813ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю на всех участках спецоперации потерял еще 8810 боевиков, а также сотни единиц военной техники и вооружения, и 71 склад с боеприпасами, горючим и материальными средствами ВСУ. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны РФ.Военнослужащие группировки "Север" в зоне своей ответственности ликвидировали за неделю свыше 1110 украинских боевиков. Кроме того, из строя выведены: девять броневиков, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки "Запад" в боях заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировав 1400 военнослужащих, два танка, 18 броневиков, 150 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Сожжено 29 складов боеприпасов.В зоне ответственности "Южной" группировки войск недельные потери противника превысили 1255 боевиков, 33 броневика, в том числе западного образца. Уничтожены 80 автомобилей, 18 артиллерийских орудий, из них шесть западного производства, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки "Центр" в своем квадрате ликвидировали свыше 2970 боевиков, сожгли четыре танка, в том числе "Leopard", 33 броневика, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продавили оборону противника, уничтожив больше 1740 боевиков, три танка, 23 броневика, 67 автомобилей, 11 артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и материальных средств.Потери ВСУ в зоне работы группировки войск "Днепр"составили до 335 боевиков, 37 автомобилей, два артиллерийских орудия, 13 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов материальных средств.Ранее в пятницу сообщалось, что в ответ на террор ВСУ Вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, места сборки дронов и пункты временной дислокации иностранных наемников, а также о том, что российские военные взяли под свой контроль Симиновку в Харьковской области. 19 января сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области, также взята под контроль Новопавловка в ДНР. 17 января в Донецкой Народной Республике российские бойцы освободили Приволье , а в Запорожской области - село Прилуки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От болот до минных полей: контрактники осваивают багги для задач СВОПВО ночью сбила 12 украинских беспилотников над 5 регионамиВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – Путин
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/17/1150380440_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_2714815d37b693cb6af6cf12d963e540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, инфографика
Новости СВО: за неделю уничтожено почти 9 тысяч боевиков

Новости СВО: Украина потеряла 8810 боевиков за неделю

13:51 23.01.2026 (обновлено: 13:52 23.01.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю на всех участках спецоперации потерял еще 8810 боевиков, а также сотни единиц военной техники и вооружения, и 71 склад с боеприпасами, горючим и материальными средствами ВСУ. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны РФ.
Военнослужащие группировки "Север" в зоне своей ответственности ликвидировали за неделю свыше 1110 украинских боевиков. Кроме того, из строя выведены: девять броневиков, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и материальных средств.
Подразделения группировки "Запад" в боях заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировав 1400 военнослужащих, два танка, 18 броневиков, 150 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Сожжено 29 складов боеприпасов.
В зоне ответственности "Южной" группировки войск недельные потери противника превысили 1255 боевиков, 33 броневика, в том числе западного образца. Уничтожены 80 автомобилей, 18 артиллерийских орудий, из них шесть западного производства, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения группировки "Центр" в своем квадрате ликвидировали свыше 2970 боевиков, сожгли четыре танка, в том числе "Leopard", 33 броневика, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Восток" продавили оборону противника, уничтожив больше 1740 боевиков, три танка, 23 броневика, 67 автомобилей, 11 артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и материальных средств.
Потери ВСУ в зоне работы группировки войск "Днепр"составили до 335 боевиков, 37 автомобилей, два артиллерийских орудия, 13 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов материальных средств.
Сводка МО от 23 января 2026 годаСводка МО от 23 января 2026 года
Ранее в пятницу сообщалось, что в ответ на террор ВСУ Вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, места сборки дронов и пункты временной дислокации иностранных наемников, а также о том, что российские военные взяли под свой контроль Симиновку в Харьковской области. 19 января сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области, также взята под контроль Новопавловка в ДНР. 17 января в Донецкой Народной Республике российские бойцы освободили Приволье , а в Запорожской области - село Прилуки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
От болот до минных полей: контрактники осваивают багги для задач СВО
ПВО ночью сбила 12 украинских беспилотников над 5 регионами
ВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – Путин
 
Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начались - СМИ
13:51Новости СВО: за неделю уничтожено почти 9 тысяч боевиков
13:27В Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби
13:16Выездной сервис ВТБ стал доступен на всей территории Крыма
13:06Под Алуштой горели двухэтажный деревянный дом и строительный вагончик
12:59ВСУ должны покинуть Донбасс – Кремль
12:49Армия РФ нанесла удары возмездия по предприятиям ВПК Украины
12:44В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробе
12:39Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в суд
12:33Что Россия, США и Украина могут обсуждать на встрече в Абу-Даби
12:24"Главная ценность жизни" - в Крыму отметили День многодетной семьи
12:23Армия России взяла под контроль Симиновку в Харьковской области
12:13Самолет из Пхукета благополучно приземлился в Китае
12:08В Крыму мужчина убил прохожего из-за внезапно вспыхнувшей неприязни
12:02Пропавшая в Красноярске девочка вернулась домой
11:51В Крыму провели капремонт в 787 многоквартирных домах за 2025 год
11:47Кличко настойчиво призывает жителей Киева покинуть столицу
11:42Киношные геи* станут факелоносцами на зимней Олимпиаде в Италии
11:31Когда газифицируют Дом культуры в симферопольской Николаевке
11:15В правительстве Крыма грядут кадровые изменения
Лента новостейМолния