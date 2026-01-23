https://crimea.ria.ru/20260123/novosti-svo-za-nedelyu-unichtozheno-pochti-9-tysyach-boevikov-1152631344.html

Новости СВО: за неделю уничтожено почти 9 тысяч боевиков

2026-01-23T13:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю на всех участках спецоперации потерял еще 8810 боевиков, а также сотни единиц военной техники и вооружения, и 71 склад с боеприпасами, горючим и материальными средствами ВСУ. Об этом говорится в недельной сводке Минобороны РФ.Военнослужащие группировки "Север" в зоне своей ответственности ликвидировали за неделю свыше 1110 украинских боевиков. Кроме того, из строя выведены: девять броневиков, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 23 склада боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки "Запад" в боях заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировав 1400 военнослужащих, два танка, 18 броневиков, 150 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Сожжено 29 складов боеприпасов.В зоне ответственности "Южной" группировки войск недельные потери противника превысили 1255 боевиков, 33 броневика, в том числе западного образца. Уничтожены 80 автомобилей, 18 артиллерийских орудий, из них шесть западного производства, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 11 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки "Центр" в своем квадрате ликвидировали свыше 2970 боевиков, сожгли четыре танка, в том числе "Leopard", 33 броневика, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" продавили оборону противника, уничтожив больше 1740 боевиков, три танка, 23 броневика, 67 автомобилей, 11 артиллерийских орудий, три склада боеприпасов и материальных средств.Потери ВСУ в зоне работы группировки войск "Днепр"составили до 335 боевиков, 37 автомобилей, два артиллерийских орудия, 13 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов материальных средств.Ранее в пятницу сообщалось, что в ответ на террор ВСУ Вооруженные силы России поразили объекты энергетики Украины, места сборки дронов и пункты временной дислокации иностранных наемников, а также о том, что российские военные взяли под свой контроль Симиновку в Харьковской области. 19 января сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Павловка в Запорожской области, также взята под контроль Новопавловка в ДНР. 17 января в Донецкой Народной Республике российские бойцы освободили Приволье , а в Запорожской области - село Прилуки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От болот до минных полей: контрактники осваивают багги для задач СВОПВО ночью сбила 12 украинских беспилотников над 5 регионамиВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – Путин

