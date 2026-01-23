Рейтинг@Mail.ru
Новая магнитная буря ударила по Земле - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Новая магнитная буря ударила по Земле
Новая магнитная буря ударила по Земле - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Новая магнитная буря ударила по Земле
На Землю обрушится новая магнитная буря. Ее пик придется на 12 часов пятницы. Об этом свидетельствуют графики на сайте Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T10:02
2026-01-23T10:02
магнитные бури
космос
новости
вспышки на солнце
земля
метеозависимость
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На Землю обрушится новая магнитная буря. Ее пик придется на 12 часов пятницы. Об этом свидетельствуют графики на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Согласно прогнозам, магнитная буря достигнет уровня G1.7 (Kp = 5.67).23 января будет самая активная фаза, вероятность магнитных бурь на 24 и 25 января составляет 12 процентов, прогнозируют ученые. Ближайшие повышенные геомагнитные показатели ожидаются 27 января.Ранее сообщалось, что геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года. Из первых 13 дней года 8 оказались окрашены в желтые и красные цвета. Кроме того, с начала года было уже три дня с магнитными бурями.
магнитные бури, космос, новости, вспышки на солнце, земля, метеозависимость
Новая магнитная буря ударила по Земле

Магнитная буря уровня G1.7 происходит на Землю – ученые

10:02 23.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На Землю обрушится новая магнитная буря. Ее пик придется на 12 часов пятницы. Об этом свидетельствуют графики на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Согласно прогнозам, магнитная буря достигнет уровня G1.7 (Kp = 5.67).
23 января будет самая активная фаза, вероятность магнитных бурь на 24 и 25 января составляет 12 процентов, прогнозируют ученые. Ближайшие повышенные геомагнитные показатели ожидаются 27 января.
Ранее сообщалось, что геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года. Из первых 13 дней года 8 оказались окрашены в желтые и красные цвета. Кроме того, с начала года было уже три дня с магнитными бурями.
Магнитные бурикосмосНовостиВспышки на СолнцеЗемляМетеозависимость
 
