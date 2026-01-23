Новая магнитная буря ударила по Земле

https://crimea.ria.ru/20260123/novaya-magnitnaya-burya-udarila-po-zemle-1152623750.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На Землю обрушится новая магнитная буря. Ее пик придется на 12 часов пятницы. Об этом свидетельствуют графики на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Согласно прогнозам, магнитная буря достигнет уровня G1.7 (Kp = 5.67).23 января будет самая активная фаза, вероятность магнитных бурь на 24 и 25 января составляет 12 процентов, прогнозируют ученые. Ближайшие повышенные геомагнитные показатели ожидаются 27 января.Ранее сообщалось, что геомагнитная активность в 2026 году может превысить показатели предыдущего года. Из первых 13 дней года 8 оказались окрашены в желтые и красные цвета. Кроме того, с начала года было уже три дня с магнитными бурями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильная магнитная буря вызвала полярные сияния в КрымуЖители Крыма смогут наблюдать парад планетНа Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
