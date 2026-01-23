https://crimea.ria.ru/20260123/nesovershennoletnie-poydut-pod-sud-za-podzheg-releynogo-shkafa-i-elektrovoza-1152633167.html
Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровоза
Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровоза - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровоза
23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. За поджог релейного шкафа и электровоза на железнодорожных станциях Ростова-на-Дону под суд пойдут трое фигурантов, два из которых – несовершеннолетние. Об этом сказано в официальном Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.
По версии следователей, один из обвиняемых в ходе переписки с другим лицом в мессенджере согласился за денежное вознаграждение совершить террористический акт.
"В ноябре 2024 года обвиняемые вовлек знакомого ему несовершеннолетнего, с которым они совершили поджог отвечающего за обеспечение безопасности движения поездов релейного шкафа на железнодорожной станции Гниловская в городе Ростове-на-Дону", – сказано в сообщении.
В декабре прошлого года он же вовлек двух несовершеннолетних, которые совершили поджог электровоза на железнодорожной станции Ростов-Товарный в городе Ростов, уточнили в публикации.
Обвиняемые фиксировали происходящее на камеру мобильного телефона, после чего в обоих случаях скрылись с места преступления, однако были установлены и задержаны сотрудниками полиции.
"Своими действиями они причинили ущерб в размере более 25 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Южный окружной военный суд", – добавили в надзорном ведомстве.
В Московской области задержан 17-летний местный житель
по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Студент колледжа получил через мессенджер предложение совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение.
