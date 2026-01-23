https://crimea.ria.ru/20260123/nesovershennoletnie-poydut-pod-sud-za-podzheg-releynogo-shkafa-i-elektrovoza-1152633167.html

Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровоза

Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровоза - РИА Новости Крым, 23.01.2026

Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровоза

За поджог релейного шкафа и электровоза на железнодорожных станциях Ростова-на-Дону под суд пойдут трое фигурантов, два из которых – несовершеннолетние. Об этом РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T15:33

2026-01-23T15:33

2026-01-23T15:53

ростов-на-дону

ростовская область

южная транспортная прокуратура

происшествия

правосудие

теракт

антитеррор

суд

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261883_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_042ca17e5bf71c28d1d7da5625605b08.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. За поджог релейного шкафа и электровоза на железнодорожных станциях Ростова-на-Дону под суд пойдут трое фигурантов, два из которых – несовершеннолетние. Об этом сказано в официальном Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.По версии следователей, один из обвиняемых в ходе переписки с другим лицом в мессенджере согласился за денежное вознаграждение совершить террористический акт.В декабре прошлого года он же вовлек двух несовершеннолетних, которые совершили поджог электровоза на железнодорожной станции Ростов-Товарный в городе Ростов, уточнили в публикации.Обвиняемые фиксировали происходящее на камеру мобильного телефона, после чего в обоих случаях скрылись с места преступления, однако были установлены и задержаны сотрудниками полиции.В Московской области задержан 17-летний местный житель по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Студент колледжа получил через мессенджер предложение совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчинФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе Крымчанин осужден за оправдание подрыва Крымского моста

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, ростовская область, южная транспортная прокуратура, происшествия, правосудие, теракт, антитеррор, суд, новости