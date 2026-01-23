Рейтинг@Mail.ru
Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровоза - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260123/nesovershennoletnie-poydut-pod-sud-za-podzheg-releynogo-shkafa-i-elektrovoza-1152633167.html
Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровоза
Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровоза - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровоза
За поджог релейного шкафа и электровоза на железнодорожных станциях Ростова-на-Дону под суд пойдут трое фигурантов, два из которых – несовершеннолетние. Об этом РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T15:33
2026-01-23T15:53
ростов-на-дону
ростовская область
южная транспортная прокуратура
происшествия
правосудие
теракт
антитеррор
суд
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261883_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_042ca17e5bf71c28d1d7da5625605b08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. За поджог релейного шкафа и электровоза на железнодорожных станциях Ростова-на-Дону под суд пойдут трое фигурантов, два из которых – несовершеннолетние. Об этом сказано в официальном Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.По версии следователей, один из обвиняемых в ходе переписки с другим лицом в мессенджере согласился за денежное вознаграждение совершить террористический акт.В декабре прошлого года он же вовлек двух несовершеннолетних, которые совершили поджог электровоза на железнодорожной станции Ростов-Товарный в городе Ростов, уточнили в публикации.Обвиняемые фиксировали происходящее на камеру мобильного телефона, после чего в обоих случаях скрылись с места преступления, однако были установлены и задержаны сотрудниками полиции.В Московской области задержан 17-летний местный житель по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Студент колледжа получил через мессенджер предложение совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчинФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе Крымчанин осужден за оправдание подрыва Крымского моста
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122261883_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c874da685cbbbc36aa5226bc1b9fb433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростов-на-дону, ростовская область, южная транспортная прокуратура, происшествия, правосудие, теракт, антитеррор, суд, новости
Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровоза

В Ростове-на-Дону мужчина и двое несовершеннолетних ответят перед судом за теракты

15:33 23.01.2026 (обновлено: 15:53 23.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. За поджог релейного шкафа и электровоза на железнодорожных станциях Ростова-на-Дону под суд пойдут трое фигурантов, два из которых – несовершеннолетние. Об этом сказано в официальном Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.
По версии следователей, один из обвиняемых в ходе переписки с другим лицом в мессенджере согласился за денежное вознаграждение совершить террористический акт.
"В ноябре 2024 года обвиняемые вовлек знакомого ему несовершеннолетнего, с которым они совершили поджог отвечающего за обеспечение безопасности движения поездов релейного шкафа на железнодорожной станции Гниловская в городе Ростове-на-Дону", – сказано в сообщении.
В декабре прошлого года он же вовлек двух несовершеннолетних, которые совершили поджог электровоза на железнодорожной станции Ростов-Товарный в городе Ростов, уточнили в публикации.
Обвиняемые фиксировали происходящее на камеру мобильного телефона, после чего в обоих случаях скрылись с места преступления, однако были установлены и задержаны сотрудниками полиции.

"Своими действиями они причинили ущерб в размере более 25 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Южный окружной военный суд", – добавили в надзорном ведомстве.

В Московской области задержан 17-летний местный житель по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Студент колледжа получил через мессенджер предложение совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму за серию диверсий задержаны двое мужчин
ФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе
Крымчанин осужден за оправдание подрыва Крымского моста
 
Ростов-на-ДонуРостовская областьЮжная транспортная прокуратураПроисшествияПравосудиеТерактАнтитеррорСудНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:50Евпатория и Сакский район частично обесточены
15:45Зачем Зеленскому выборы в Венгрии - ответ Сийярто
15:33Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровоза
15:12В Крыму пенсионерки отдали курьеру мошенников 2 миллиона
14:48В крымском селе обезвредили две авиабомбы и снаряд
14:38Крымчанам для оформления участков в СНТ дали время до конца года
14:21Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США
14:01Пропавшего в Красноярске мальчика нашли
13:56Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начались - СМИ
13:51Новости СВО: за неделю уничтожено почти 9 тысяч боевиков
13:27В Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби
13:16Выездной сервис ВТБ стал доступен на всей территории Крыма
13:06Под Алуштой горели двухэтажный деревянный дом и строительный вагончик
12:59ВСУ должны покинуть Донбасс – Кремль
12:49Армия РФ нанесла удары возмездия по предприятиям ВПК Украины
12:44В Красноярском крае девочка задохнулась в сугробе
12:39Решали "бумажные" дела по миграции в Севастополе: дело направлено в суд
12:33Что Россия, США и Украина могут обсуждать на встрече в Абу-Даби
12:24"Главная ценность жизни" - в Крыму отметили День многодетной семьи
12:23Армия России взяла под контроль Симиновку в Харьковской области
Лента новостейМолния