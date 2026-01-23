Рейтинг@Mail.ru
На Украине возбудили новое уголовное дело против Сальдо - РИА Новости Крым, 23.01.2026
На Украине возбудили новое уголовное дело против Сальдо
На Украине возбудили новое уголовное дело против Сальдо - РИА Новости Крым, 23.01.2026
На Украине возбудили новое уголовное дело против Сальдо
Служба безопасности Украины и Нацполиция заочно предъявили очередные обвинения губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо, сообщает пресс-служба СБУ. РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины и Нацполиция заочно предъявили очередные обвинения губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо, сообщает пресс-служба СБУ.Украинские силовики инкриминируют руководителю региона якобы организацию в Херсонской области добровольческого батальона для поддержки Вооруженных сил России, оказание содействия в расквартировании бойцов, содействии в приобретении для добровольцев военного снаряжения, провианта, медпрепаратов и техники.В связи с этим Сальдо обвиняют в создании на территории России "не предусмотренных законом Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности".В ноябре 2023 года суд в Одессе заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы за "госизмену" и "коллаборационизм". Сам губернатор назвал это решение глупейшим и выразил мнение, что одесский суд действовал под давлением.Позже на Украине Сальдо заочно предъявили новые обвинения якобы в "хищении украинского зерна". В сентябре 2024 украинский суд снова заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы за создание "Почты Херсона".Ранее суд на Украине приговорил к 11 годам лишения свободы известного крымского блогера Александра Кирьякова за "коллаборационную деятельность, пособничество стране-агрессору и оправдание войны".
украина
херсонская область
РИА Новости Крым
На Украине возбудили новое уголовное дело против Сальдо

СБУ возбудило против Сальдо дело из-за создания добровольческого батальона на Херсонщине

16:24 23.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Сальдо, губернатор Херсонской области
Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины и Нацполиция заочно предъявили очередные обвинения губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо, сообщает пресс-служба СБУ.
Украинские силовики инкриминируют руководителю региона якобы организацию в Херсонской области добровольческого батальона для поддержки Вооруженных сил России, оказание содействия в расквартировании бойцов, содействии в приобретении для добровольцев военного снаряжения, провианта, медпрепаратов и техники.
В связи с этим Сальдо обвиняют в создании на территории России "не предусмотренных законом Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности".
В ноябре 2023 года суд в Одессе заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы за "госизмену" и "коллаборационизм". Сам губернатор назвал это решение глупейшим и выразил мнение, что одесский суд действовал под давлением.
Позже на Украине Сальдо заочно предъявили новые обвинения якобы в "хищении украинского зерна". В сентябре 2024 украинский суд снова заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы за создание "Почты Херсона".
Ранее суд на Украине приговорил к 11 годам лишения свободы известного крымского блогера Александра Кирьякова за "коллаборационную деятельность, пособничество стране-агрессору и оправдание войны".
