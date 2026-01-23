https://crimea.ria.ru/20260123/na-ukraine-vozbudili-novoe-ugolovnoe-delo-protiv-saldo-1152634456.html

На Украине возбудили новое уголовное дело против Сальдо

На Украине возбудили новое уголовное дело против Сальдо - РИА Новости Крым, 23.01.2026

На Украине возбудили новое уголовное дело против Сальдо

Служба безопасности Украины и Нацполиция заочно предъявили очередные обвинения губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо, сообщает пресс-служба СБУ. РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T16:24

2026-01-23T16:24

2026-01-23T16:24

сбу (служба безопасности украины)

украина

владимир сальдо

в мире

херсонская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145764183_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05847705e45eed8972ec79eb084264d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Служба безопасности Украины и Нацполиция заочно предъявили очередные обвинения губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо, сообщает пресс-служба СБУ.Украинские силовики инкриминируют руководителю региона якобы организацию в Херсонской области добровольческого батальона для поддержки Вооруженных сил России, оказание содействия в расквартировании бойцов, содействии в приобретении для добровольцев военного снаряжения, провианта, медпрепаратов и техники.В связи с этим Сальдо обвиняют в создании на территории России "не предусмотренных законом Украины вооруженных формирований или участие в их деятельности".В ноябре 2023 года суд в Одессе заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы за "госизмену" и "коллаборационизм". Сам губернатор назвал это решение глупейшим и выразил мнение, что одесский суд действовал под давлением.Позже на Украине Сальдо заочно предъявили новые обвинения якобы в "хищении украинского зерна". В сентябре 2024 украинский суд снова заочно приговорил Сальдо к 15 годам лишения свободы за создание "Почты Херсона".Ранее суд на Украине приговорил к 11 годам лишения свободы известного крымского блогера Александра Кирьякова за "коллаборационную деятельность, пособничество стране-агрессору и оправдание войны".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Януковичу вынесли третий приговор на Украине Российский ученый задержан в Польше из-за раскопок в КрымуВ Киеве бывшему замначальника милиции Крыма дали 12 лет за "госизмену"

украина

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбу (служба безопасности украины), украина, владимир сальдо, в мире, херсонская область, новости