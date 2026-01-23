Рейтинг@Mail.ru
На Украине смертность почти втрое превысила рождаемость - РИА Новости Крым, 23.01.2026
На Украине смертность почти втрое превысила рождаемость
На Украине смертность почти втрое превысила рождаемость - РИА Новости Крым, 23.01.2026
На Украине смертность почти втрое превысила рождаемость
На Украине по итогам 2025 года смертность втрое превысила рождаемость, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный аналитический ресурс "Опендатабот". РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На Украине по итогам 2025 года смертность втрое превысила рождаемость, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный аналитический ресурс "Опендатабот".Ранее украинские СМИ со ссылкой на данные Государственной миграционной службы сообщили, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек.Перед началом учебного года 2025-2026 на Украине констатировали, что в стране на сегодняшний день находятся 3,74 миллиона детей школьного возраста – самый низкий показатель за последние 30 лет. По приблизительным оценкам, за границей находятся 720 тысяч украинских школьников.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым отмечала, что нынешняя Украина может фиксировать антирекорды в демографии ежегодно. Так, после государственного переворота в 2014 года в стране стали снижаться темпы рождаемости. Первый антирекорд был зафиксирован уже через год, когда в 2015-м рождаемость снизилась 12%. В последующие годы отрицательная динамика не изменялась.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине количество инвалидов за 4 года выросло на 700 тысяч Дно независимости: к чему пришла Украина за 34 года после распада СССР Политика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей
украина, в мире, новости, общество
На Украине смертность почти втрое превысила рождаемость

На Украине уровень смертности оказался в трое выше рождаемости в прошлом году

20:16 23.01.2026
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaЖенщина на кладбище на Украине
Женщина на кладбище на Украине - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo Evgeniy Maloletka
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На Украине по итогам 2025 года смертность втрое превысила рождаемость, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный аналитический ресурс "Опендатабот".
"По данным министерства юстиции, более 168,7 тысячи детей родились на Украине в 2025 году. В то же время зафиксировано 485,2 тысячи смертей. Всего на одного новорожденного в прошлом году приходилось трое умерших", – говорится в публикации.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на данные Государственной миграционной службы сообщили, что население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек.
Перед началом учебного года 2025-2026 на Украине констатировали, что в стране на сегодняшний день находятся 3,74 миллиона детей школьного возраста – самый низкий показатель за последние 30 лет. По приблизительным оценкам, за границей находятся 720 тысяч украинских школьников.
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым отмечала, что нынешняя Украина может фиксировать антирекорды в демографии ежегодно. Так, после государственного переворота в 2014 года в стране стали снижаться темпы рождаемости. Первый антирекорд был зафиксирован уже через год, когда в 2015-м рождаемость снизилась 12%. В последующие годы отрицательная динамика не изменялась.
УкраинаВ миреНовостиОбщество
 
