На Украине инструктор учебки за взятки помогал мобилизованным сбежать

В Ровенской области на Украине задержан инструктор учебного центра базовой общевойсковой подготовки, который за взятку в три тысячи долларов помогал... РИА Новости Крым, 23.01.2026

украина

всу (вооруженные силы украины)

в мире

коррупция

мобилизация на украине

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Ровенской области на Украине задержан инструктор учебного центра базовой общевойсковой подготовки, который за взятку в три тысячи долларов помогал мобилизованным сбежать с полигона. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований (ГБР) Украины.По договоренности, тысячу долларов новобранец должен был передать непосредственно на полигоне, еще две тысячи – его мать после вывоза сына из учебного центра.Работники ГБР задержали инструктора при получении первой части взятки. По данным силовиков, фигурант действовал не самостоятельно. Следствие установило, что с конца 2025 года мобилизованных мужчин системно вывозили с полигона за деньги. Стоимость такой "услуги" обычно составляла три тысячи долларов, однако могла расти в зависимости от финансовых возможностей "клиентов".Для незаконного вывоза военнослужащих использовали поддельные пропуска и другие средства конспирации, в частности документы, имитировавшие распоряжения должностных лиц высшего военного уровня.Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что перед украинскими силовиками поставлена задача выдать два миллиона повесток в начале 2026 года. По словам дипломата, киевский режим закручивает гайки и Украину фактически ждет всеобщая мобилизация.В начале декабря прошлого года депутат верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года. Поэтому главком ВСУ Александр Сырский должен уйти в отставку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине военкомы похитили настоятеля храма УПЦ из больницы Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей ГнатовГигантская сумма: на Украине оценили теневой рынок откупа от мобилизации

украина

2026

Новости

