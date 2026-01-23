https://crimea.ria.ru/20260123/na-sakhaline-spasli-rybakov-s-otorvavsheysya-ldiny--1152621979.html
На Сахалине спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
На Сахалине спасли рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости Крым, 23.01.2026
На Сахалине спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
Спасатели доставили двух мужчин с оторвавшейся на юге Сахалина льдины на берег, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T08:41
2026-01-23T08:41
2026-01-23T08:52
сахалин
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
охотское море
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/14/1119169933_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_394a006aeba2cb95e92fecab92eeed05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Спасатели доставили двух мужчин с оторвавшейся на юге Сахалина льдины на берег, сообщает региональный главк МЧС России.По информации спасателей, сообщение о происшествии поступило в ведомство по системе 112. В результате отжимного ветра у побережья Охотского моря произошел отрыв льдины с двумя рыбаками от берега."Из-за шуги и льда выход на лодке был невозможен. К месту выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области с аэросанями", - отмечает пресс-служба.В спасательной операции приняли участие 8 человек и 4 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сахалин
охотское море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/14/1119169933_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_789ad81bb4cc2aa39a76f8fc8daa72ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, охотское море, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Спасатели доставили двух мужчин с оторвавшейся на юге Сахалина льдины на берег, сообщает региональный главк МЧС России.
"Спасатели МЧС России сопроводили рыбаков с оторвавшейся льдины до берега на Сахалине", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По информации спасателей, сообщение о происшествии поступило в ведомство по системе 112. В результате отжимного ветра у побережья Охотского моря произошел отрыв льдины с двумя рыбаками от берега.
"Из-за шуги и льда выход на лодке был невозможен. К месту выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области с аэросанями", - отмечает пресс-служба.
В спасательной операции приняли участие 8 человек и 4 единицы техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.