https://crimea.ria.ru/20260123/na-sakhaline-spasli-rybakov-s-otorvavsheysya-ldiny--1152621979.html

На Сахалине спасли рыбаков с оторвавшейся льдины

На Сахалине спасли рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости Крым, 23.01.2026

На Сахалине спасли рыбаков с оторвавшейся льдины

Спасатели доставили двух мужчин с оторвавшейся на юге Сахалина льдины на берег, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T08:41

2026-01-23T08:41

2026-01-23T08:52

сахалин

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

охотское море

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/14/1119169933_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_394a006aeba2cb95e92fecab92eeed05.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Спасатели доставили двух мужчин с оторвавшейся на юге Сахалина льдины на берег, сообщает региональный главк МЧС России.По информации спасателей, сообщение о происшествии поступило в ведомство по системе 112. В результате отжимного ветра у побережья Охотского моря произошел отрыв льдины с двумя рыбаками от берега."Из-за шуги и льда выход на лодке был невозможен. К месту выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области с аэросанями", - отмечает пресс-служба.В спасательной операции приняли участие 8 человек и 4 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сахалин

охотское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, охотское море, новости