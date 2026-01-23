Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине спасли рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260123/na-sakhaline-spasli-rybakov-s-otorvavsheysya-ldiny--1152621979.html
На Сахалине спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
На Сахалине спасли рыбаков с оторвавшейся льдины - РИА Новости Крым, 23.01.2026
На Сахалине спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
Спасатели доставили двух мужчин с оторвавшейся на юге Сахалина льдины на берег, сообщает региональный главк МЧС России. РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T08:41
2026-01-23T08:52
сахалин
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
охотское море
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/14/1119169933_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_394a006aeba2cb95e92fecab92eeed05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Спасатели доставили двух мужчин с оторвавшейся на юге Сахалина льдины на берег, сообщает региональный главк МЧС России.По информации спасателей, сообщение о происшествии поступило в ведомство по системе 112. В результате отжимного ветра у побережья Охотского моря произошел отрыв льдины с двумя рыбаками от берега."Из-за шуги и льда выход на лодке был невозможен. К месту выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области с аэросанями", - отмечает пресс-служба.В спасательной операции приняли участие 8 человек и 4 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сахалин
охотское море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/14/1119169933_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_789ad81bb4cc2aa39a76f8fc8daa72ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сахалин, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, охотское море, новости

На Сахалине спасли рыбаков с оторвавшейся льдины

08:41 23.01.2026 (обновлено: 08:52 23.01.2026)
 
© РИА Новости . Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкЛед
Лед - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости . Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Спасатели доставили двух мужчин с оторвавшейся на юге Сахалина льдины на берег, сообщает региональный главк МЧС России.
"Спасатели МЧС России сопроводили рыбаков с оторвавшейся льдины до берега на Сахалине", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По информации спасателей, сообщение о происшествии поступило в ведомство по системе 112. В результате отжимного ветра у побережья Охотского моря произошел отрыв льдины с двумя рыбаками от берега.
"Из-за шуги и льда выход на лодке был невозможен. К месту выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области с аэросанями", - отмечает пресс-служба.
В спасательной операции приняли участие 8 человек и 4 единицы техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СахалинМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияОхотское мореНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:41На Сахалине спасли рыбаков с оторвавшейся льдины
08:17В Крыму на поддержку многодетных семей направят более 4 млрд
07:44В российских школах могут сократить изучение иностранных языков
07:25Россияне за здоровьем едут в Ялту и Евпаторию – цены в отелях
07:12ПВО ночью сбила 12 украинских беспилотников над 5 регионами
06:53Атака ВСУ на Пензу: произшло возгорание на нефтебазе
06:43Переговоры с США по Украине показали: конфликт развивается по сценарию РФ
06:18Встреча Путина и Уиткоффа: главные результаты
06:09Крым ожидает крупных заказов для отрасли судостроения – Минпром
00:01Снегодождь и гололед: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 23 января
23:30В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
22:38Расходы Крыма на культуру и "Совет мира" – главное за день
22:11Путин продлил на четыре года проект по реформе высшего образования
22:01Польша отменяет "особый режим" для украинских беженцев
21:52Почему "Совет мира" Трампа можно считать конкурентом ООН
21:30В Севастополе упростили оформление пособий семьям с детьми
21:14В Крыму бизнес приобрел в лизинг технику и транспорт на 772 миллиона
20:50ВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – Путин
20:45Новая атака на Крым: ПВО сбила еще два беспилотника
Лента новостейМолния