На Керченском полуострове после полудня будет громко - РИА Новости Крым, 23.01.2026
На Керченском полуострове после полудня будет громко
На Керченском полуострове после полудня будет громко - РИА Новости Крым, 23.01.2026
На Керченском полуострове после полудня будет громко
На Керченском полуострове саперы проведут уничтожение взрывоопасных предметов на спецполигоне в пятницу во второй половине дня. Об этом сообщает администрация... РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На Керченском полуострове саперы проведут уничтожение взрывоопасных предметов на спецполигоне в пятницу во второй половине дня. Об этом сообщает администрация Багеровского сельского поселения Ленинского района.В администрации отметили, что проведение подрыва запланировано во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения на Багеровском полигоне. Крымчан просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Ранее сообщалось, что в Керчи водолазы-пиротехники МЧС России обезвредили мину времен Великой Отечественной войны.Кроме того, на одной из строительных площадок Ялты в промышленной зоне обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны массой 250 килограммов.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
На Керченском полуострове после полудня будет громко

В Ленинском районе Крыма уничтожат взрывоопасные предметы на спецолигоне

10:50 23.01.2026
 
© МЧС СевастополяУничтожение взрывоопасных предметов
Уничтожение взрывоопасных предметов
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На Керченском полуострове саперы проведут уничтожение взрывоопасных предметов на спецполигоне в пятницу во второй половине дня. Об этом сообщает администрация Багеровского сельского поселения Ленинского района.
"23 января запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
В администрации отметили, что проведение подрыва запланировано во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения на Багеровском полигоне. Крымчан просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.
Ранее сообщалось, что в Керчи водолазы-пиротехники МЧС России обезвредили мину времен Великой Отечественной войны.
Кроме того, на одной из строительных площадок Ялты в промышленной зоне обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны массой 250 килограммов.
Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
