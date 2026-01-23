https://crimea.ria.ru/20260123/na-kerchenskom-poluostrove-posle-poludnya-budet-gromko-1152624918.html

На Керченском полуострове после полудня будет громко

На Керченском полуострове после полудня будет громко - РИА Новости Крым, 23.01.2026

На Керченском полуострове после полудня будет громко

На Керченском полуострове саперы проведут уничтожение взрывоопасных предметов на спецполигоне в пятницу во второй половине дня. Об этом сообщает администрация... РИА Новости Крым, 23.01.2026

2026-01-23T10:50

2026-01-23T10:50

2026-01-23T10:50

утилизация опасных бытовых отходов

керченский полуостров

крым

новости крыма

ленинский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/06/1148532001_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f13bfcdd170327670a95d51755ed1903.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На Керченском полуострове саперы проведут уничтожение взрывоопасных предметов на спецполигоне в пятницу во второй половине дня. Об этом сообщает администрация Багеровского сельского поселения Ленинского района.В администрации отметили, что проведение подрыва запланировано во второй половине дня на территории Багеровского сельского поселения на Багеровском полигоне. Крымчан просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Ранее сообщалось, что в Керчи водолазы-пиротехники МЧС России обезвредили мину времен Великой Отечественной войны.Кроме того, на одной из строительных площадок Ялты в промышленной зоне обнаружили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны массой 250 килограммов.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на стройке обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранатВ Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войныВзрывы в Севастополе – части вражеских БПЛА уничтожены на спецполигоне

керченский полуостров

крым

ленинский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утилизация опасных бытовых отходов, керченский полуостров, крым, новости крыма, ленинский район