Мужчина насильно купал детей в ледяном море в Сочи

Мужчина насильно купал детей в ледяном море в Сочи - РИА Новости Крым, 23.01.2026

Мужчина насильно купал детей в ледяном море в Сочи

Полиция Сочи разыскивает мужчину, который насильно искупал двоих маленьких детей в море. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 23.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Полиция Сочи разыскивает мужчину, который насильно искупал двоих маленьких детей в море. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.Отмечается, что инцидент произошел в районе Мамайка города Сочи в пятницу. Видео в сеть выложили очевидцы.Правоохранители выехали на место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и поиск мужчины."Действиям родителей детей будет дана правовая оценка", - добавили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

