Рейтинг@Mail.ru
Мужчина насильно купал детей в ледяном море в Сочи - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260123/muzhchina-nasilno-kupal-detey-v-ledyanom-more-v-sochi-1152634794.html
Мужчина насильно купал детей в ледяном море в Сочи
Мужчина насильно купал детей в ледяном море в Сочи - РИА Новости Крым, 23.01.2026
Мужчина насильно купал детей в ледяном море в Сочи
Полиция Сочи разыскивает мужчину, который насильно искупал двоих маленьких детей в море. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 23.01.2026
2026-01-23T16:39
2026-01-23T16:39
сочи
кубань
происшествия
дети
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125545496_0:264:3161:2042_1920x0_80_0_0_2510a665a15f8c4c014a7cc4f0d9f482.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Полиция Сочи разыскивает мужчину, который насильно искупал двоих маленьких детей в море. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.Отмечается, что инцидент произошел в районе Мамайка города Сочи в пятницу. Видео в сеть выложили очевидцы.Правоохранители выехали на место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и поиск мужчины."Действиям родителей детей будет дана правовая оценка", - добавили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/19/1125545496_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_cfd9fd18e92ea268ac9c882b770dd5f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, кубань, происшествия, дети, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, новости
Мужчина насильно купал детей в ледяном море в Сочи

В Сочи неизвестный мужчина искупал детей в ледяном море

16:39 23.01.2026
 
© РИА Новости . Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПляж в Сочи зимой
Пляж в Сочи зимой - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости . Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Полиция Сочи разыскивает мужчину, который насильно искупал двоих маленьких детей в море. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Мамайка города Сочи в пятницу. Видео в сеть выложили очевидцы.
"В интернете выявлена публикация, в которой очевидцами сообщается, что неизвестный мужчина сегодня днем купал в зимнем море двух малолетних детей против их воли", - говорится в сообщении.
Правоохранители выехали на место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и поиск мужчины.
"Действиям родителей детей будет дана правовая оценка", - добавили в полиции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СочиКубаньПроисшествиядетиКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краюНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Стал известен состав делегации США на переговорах в Абу-Даби
17:48Умер бывший участник легендарной рок-группы
17:35В Крымские железные дороги за год вложили 850 млн рублей – что сделали
17:25В МИД ответили на слова Стубба о Крыме
17:16Атомный ледокол "Лидер" достроят к 2030 году – Путин
16:39Мужчина насильно купал детей в ледяном море в Сочи
16:24На Украине возбудили новое уголовное дело против Сальдо
16:18Что значат слова Мерца об угрозе России для Гренландии
16:09На Украине инструктор учебки за взятки помогал мобилизованным сбежать
15:50Евпатория и Сакский район частично обесточены
15:45Зачем Зеленскому выборы в Венгрии - ответ Сийярто
15:33Несовершеннолетние пойдут под суд за поджог релейного шкафа и электровоза
15:12В Крыму пенсионерки отдали курьеру мошенников 2 миллиона
14:48В крымском селе обезвредили две авиабомбы и снаряд
14:38Крымчанам для оформления участков в СНТ дали время до конца года
14:21Зеленский расширил состав делегации на переговорах с Россией и США
14:01Пропавшего в Красноярске мальчика нашли
13:56Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начались - СМИ
13:51Новости СВО: за неделю уничтожено почти 9 тысяч боевиков
13:27В Кремле рассказали о предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби
Лента новостейМолния