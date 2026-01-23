https://crimea.ria.ru/20260123/muzhchina-nasilno-kupal-detey-v-ledyanom-more-v-sochi-1152634794.html
Мужчина насильно купал детей в ледяном море в Сочи
Полиция Сочи разыскивает мужчину, который насильно искупал двоих маленьких детей в море. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 23.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Полиция Сочи разыскивает мужчину, который насильно искупал двоих маленьких детей в море. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.Отмечается, что инцидент произошел в районе Мамайка города Сочи в пятницу. Видео в сеть выложили очевидцы.Правоохранители выехали на место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства случившегося и поиск мужчины."Действиям родителей детей будет дана правовая оценка", - добавили в полиции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
